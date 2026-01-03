宇宙企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年1月3日、バンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、イタリアの地球観測衛星「CSG-3」を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（CSG-3）

ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2026年1月3日 11時09分発射場：バンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：CSG-3（COSMO-SkyMed Second Generation／CSG-FM3）

CSG-3を製造したThales Alenia Spaceによると、CSGはイタリア宇宙機関（ASI）とイタリア国防省が保有する民生・軍事両用の地球観測衛星コンステレーションで、衛星にはSAR（合成開口レーダー）が搭載されています。CSG-3は観測体制を支える追加機だとしています。

また、アメリカの宇宙専門メディア「Spaceflight Now」は、打ち上げ後およそ約13分で衛星が分離されたこと、衛星は高度約620kmの太陽同期軌道で運用される計画であることなどを伝えています。

【▲ バンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられたFalcon 9ロケット（Credit: SpaceX）】

【▲ CGS-3のイメージ画像（Credit: Thales Alenia Space）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

