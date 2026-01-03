「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

青学大の原晋監督は今大会の黒田朝日（４年）の活躍について「アルバトロスですよ」とゴルフのパー５を２打で終えるダブルイーグルとも言われるスーパープレーに例えた。

今大会は往路１区で出遅れる誤算。それでもチーム全員で盛り返し、５区山上りで起用した黒田が、従来の記録を２分も短縮する驚異的な区間新記録をたたき出し、大逆転で往路優勝を果たした。この戦いぶりをゴルフに例えた原監督は「１区でボギーがありましたけど、だいたいおはようバーディー（１番ホールでバーディー発進）を取った時とかあまりいいことにならないじゃないですか」と振り返った。

出雲７位、全日本３位と苦しい戦いが続いた今季。１２月の大会会見で原監督は駅伝のマネジメントをゴルフに例え「箱根駅伝というスーパーコンテンツで言えば、パーだけではなかなか勝てない。時にはバーディー、あるいはホールインワンしなければ。それだけ高いレベルじゃないといけない」とし、チームの中でバーティー、ホールインワンに値する存在はエースの黒田だとしていた。それでも「時にはボギー、トリプルボギー、あるいは大ブレーキがかかったら、黒田朝日だけではこれまた勝てない。激しい戦いになる」とミスや想定外の事態をチーム全体でカバーする必要性を語っていた。

この日の復路は２人の区間賞を含め全５区間で区間３位以内を快走。まさにアルバトロス級の活躍となった黒田の走りに、全員のバーディー、パーでスタート時の遅れを取り戻し、往路、復路、総合の三つすべてで新記録をマークする快挙を達成した。