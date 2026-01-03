俳優の山下リオさんが2026年1月3日、自身のインスタグラムを更新。新年の挨拶と共に、本年の意気込みを語りました。

山下さんは、「新年おめでとうございます」と新年の挨拶を投稿。









続けて、「昨年も沢山の方に支えられて、平穏無事に1年を過ごせました。お世話になった全ての皆さま、ありがとうございました！」と、昨年お世話になった方への感謝を綴りました。









さらに山下さんは、「2026年もワクワクで満たせるように。仕事も遊びも全力で楽しみたいと思います」と本年の意気込みを語り、「また、俳優としても20周年を迎える年になります。待機作など控えておりますが、さらにさらに忙しく、皆さんにもっとお目にかかれるよう頑張りますね」と今年もたくさんの活躍を期待させてくれるコメントを残しています。









最後に「本年もどうぞよろしくお願いいたします！」と投稿を締めくった山下さん。本文には「#2025」「＃台湾」の文字も添えられており、昨年の台湾で撮影したと思われる、ルンルン姿の山下さんや、大きく手を広げて笑顔を見せる山下さんなど、かわいいオフショット万歳の投稿になっています。



