B1佐賀の“現役大学生”轟琉維が存在感…加入後初出場でクラブ史上初6連勝に貢献

1月3日、SAGAアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節のGAME1が行われ、佐賀バルーナーズと群馬クレインサンダーズが対戦。ホームの佐賀が新年最初のゲームを制し、B1昇格後ではクラブ史上初となる6連勝を飾った。

この試合では特別指定選手の轟琉維（東海大学3年）が加入後初出場。7点ビハインドの第1クォーター残り2分39秒にコートへ入り、鋭いドライブで敵陣を切り裂いて早速2本のアシストを記録すると、第2クォーターには自ら相手のパスをカットし速攻レイアップで初得点も記録。スピード感あふれるプレーで存在感を示した。

佐賀県出身の21歳はクロスゲームとなった後半も魅せた。第3クォーター残り3分51秒にコートへ戻ると、同点とされた直後に再びリードを奪う3ポイントシュートを成功。藤井祐眞、中村拓人といった相手ガードを華麗なスピンムーブでかわす場面もあった。

同残り59秒にレイナルド・ガルシアと交代し、勝利の瞬間はベンチに座っていたものの、7分33秒のプレータイムで5得点、フィールドゴール成功率100パーセント、2アシスト、出場時間中の得失点差を表すプラスマイナスはチーム最多タイの+7を記録。短い出場時間でもチームを勢いづけるインパクトを残した。

なお、佐賀は第3クォーターに轟の3ポイントでリードを奪ってからは逆転を許すことなく、最終スコア84－78で勝利。チーム最多19得点を挙げたタナー・グローヴスを筆頭に、デイビッド・ダジンスキー、レイナルド・ガルシア、金丸晃輔を含む4選手が2桁得点を記録。B1へ昇格した2023－24シーズン以降ではクラブ史上初の6連勝をマークした。

■試合結果



佐賀バルーナーズ 84－78 群馬クレインサンダーズ



佐賀｜18｜23｜28｜15｜＝84



群馬｜23｜20｜20｜15｜＝78





