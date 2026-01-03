先発陣躍動の長崎ヴェルカが100点ゲームで3連勝…馬場雄大が今季最多27得点

1月3日にハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節が行われ、長崎ヴェルカが横浜ビー・コルセアーズと対戦した。

リーグ最高25勝3敗の成績で西地区首位を走る長崎は、2点ビハインドの第1クォーター開始2分2秒からスタンリー・ジョンソンとジャレル・ブラントリーの2人で10－0のラン。松本健児リオンや馬場雄大、川真田紘也といった日本人選手も得点を重ね、14点のリードを奪った。

第2クォーターは点の取り合いになるなか、馬場が3本の3ポイントシュート、2本のフリースローを100パーセントの確率で成功。54－39と15点差に広げ、ハーフタイムを迎えた。

後半に入ってもリーグナンバーワンのオフェンスを披露。外国籍選手のアキル・ミッチェルを欠く状況ではあったものの、終わってみれば100－85で横浜BCに快勝した。

長崎は第17節の千葉ジェッツ戦に続いて3連勝。馬場が27得点4リバウンド2ブロック3スティール、ジョンソンが21得点6リバウンド8アシスト3スティール、イヒョンジュンが19得点6リバウンド4アシスト4スティール、ブラントリーが17得点8リバウンド4アシストと、先発4人で100得点中84得点を記録する爆発力を見せた。

■試合結果



長崎ヴェルカ 100－85 横浜ビー・コルセアーズ（@ハピネスアリーナ）



長崎｜33｜21｜30｜16｜＝100



横浜｜19｜20｜22｜24｜＝85