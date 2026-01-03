松本、阪南大DFリ・トビンの来季加入内定を発表「熱い魂で人々を魅了し、勝利に貢献します」
松本山雅FCは3日、阪南大DFリ・トビンがJ2・J3百年構想リーグより加入することが内定したと発表した。
リ・トビンはクラブを通じ、「このたび、2026シーズンより松本山雅FCへの加入が内定しました、阪南大学のリトビンです。伝統ある松本山雅FCの一員として、プロサッカー選手のキャリアをスタートできること大変嬉しく、誇りに思います。今まで支えてくれた家族、自分を育ててくれた指導者の方々、そして出会った最高の仲間のおかげで自分はここにいます。自分の強みである、ヘディングと対人、熱い魂で人々を魅了し、松本山雅FCの勝利に貢献します。よろしくお願いします」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DFリ・トビン
■生年月日
2003年9月24日
■出身地
兵庫県
■身長/体重
185cm/78kg
■経歴
兵庫FC-FCリブレ-藤枝明誠高-阪南大
