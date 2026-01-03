木村拓哉が自身のInstagramを更新。冬の柔らかな日差しの中で、愛犬を抱きしめるプライベートショットを公開した。

■冬の日差しの中で愛犬を抱きしめる木村拓哉のプライベートショット

写真には、芝生の上でしゃがみ込み、ふわふわの毛並みの愛犬を背後からそっと抱きしめる木村の姿が写し出されている。

クリアフレームのサングラスをかけ、上下ブラウンのスウェットというリラックス感のある装い。手元には腕時計がさりげなくのぞき、ラフながらも洗練された雰囲気を漂わせている。アウターは脱いだのか、腰に巻いているようにも見え、自然体なスタイルが印象的だ。

愛犬は舌を出してリラックスした表情を浮かべ、木村の腕に身を委ねるような姿からは、深い信頼関係が感じられる。

背景に広がる青空とやわらかな陽の光も相まって、穏やかで温もりのあるひとときを切り取った1枚となっている。

木村は投稿に「昨夜の雪が嘘みたいな晴れ間が広がって良かった！こんな時間が、とても心を豊かにしてくれる…。」とコメント。

何気ない日常のひとときを大切にする想いが感じられる投稿となった。

