»°µÈºÌ²Ö¡õBLACKPINK¥ê¥µ¤¬Ìë¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªTWICE¥ß¥Ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»°µÈºÌ²Ö¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£BLACKPINK¡¦LISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤È²á¤´¤¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°µÈºÌ²Ö¡õBLACKPINK¡¦LISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¡õTWICE¡¦MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È
¢£»°µÈºÌ²Ö¡õLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¢¤¦
»°µÈ¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢LISA¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×11ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡ÖA Happy New Year¡×¤È2¤Ä¤Î¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òÅº¤¨¤Æ¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÄÖ¤ê¡¢LISA¤È¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤È¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¡¢Ìë¤Î³¹¤òïèÊâ¡£Ì©Ãå¤·¤Æ¡¢³Ú¤·µ¤¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Èþ¤·¤¤´ï¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÎÁÍý¤ä¾ÆÆù¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥¦¥·¥åー¥º¤òÍú¤¥Ð¥ì¥¨¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤·¤¼Ì¿¿¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢10ÅÀÌÜ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¼Ì¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢»°µÈ¤âÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»°µÈ¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥¿¥Á¥ã¡§¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¤Î²Î¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¤Ç¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
¢£LISA¤â»°µÈ¡¢TWICE¡¦MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¤Ê¤ª¡¢LISA¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤ò¿ô¡¹Åê¹Æ¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖLast but not least¡ÊÌõ¡§ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Á´18ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»°µÈ¤ÈLISA¡¢¤½¤·¤ÆTWICE¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê¢¨Åê¹ÆÁ´18ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤¦¤Á¡¢5ÅÀÌÜ¤Ë·ÇºÜ¡Ë¡£
Ãæ±û¤ËºÂ¤ëLISA¤Ë¼Ì¿¿º¸¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»°µÈ¤¬Â¤òÍí¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÌ©Ãå¡£¼Ì¿¿±¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëMINA¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤®¤å¤Ã¤ÈLISA¤ËÌ©Ãå¤·¡¢3¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ýー¥º¤ò¤È¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£