歌手和田アキ子（75）が3日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。武井壮の自宅を突撃訪問した際のエピソードを明かした。

新年初放送となり、番組では今年周年を迎えるアーティストを特集。今年歌手デビュー35周年を迎える観月ありさの話題になると、観月との関係について「友人が共通だったりして。その友人が観月ありさと旦那さんのAさんと仲がいいので」と語った。

続けて「昔私…これは言っていいと思うんだけど」とエピソードを紹介。「酔っぱらって。ありさとかみんなで飲んでて。旦那も。夜中に帰って、『ここに武井壮が住んでるんですよ』って。じゃあピンポンしようって」と酔った勢いで武井の自宅をアポなし訪問したと明かした。

和田は「ピンポンしてなかなか出てこなくて。1時過ぎ。ピンポンピンポンピンポンってしたら、壮が出てきて」と振り返り、「広い部屋に家具も何にもない」と殺風景な室内に驚いた様子。「広い中に、ジムなんか行ってマットみたいなのしくじゃん？ あれ1枚で寝てたの。君、何でここに住む意味あんの？ 言うて」と笑っていた。