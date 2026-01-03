プロカメラマン・渡部陽一氏、中島裕翔の“写真の撮り方”絶賛「ドキッとしました」
戦場カメラマン・渡部陽一氏、俳優・中島裕翔が、3日放送のフジテレビ系『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』（後6：00）に出演。「絶景！鉄道写真部」に登場した。
【写真】ベッドにもたれ、アンニュイな表情を浮かべる中島裕翔
「絶景！鉄道写真部」では、鉄道好きとカメラ好きがタッグを組み京都市を走る嵐電を撮影。嵐電ユーザー165人に投票してもらい、ベストトレインフォトを決定することに。過去2回、スタジオで見守るだけだった番組ホストの相葉雅紀＆えなり、過去に“ベストトレインフォト”の称号を手にしたことがある石原良純とプロのカメラマン・渡部氏、生粋の撮り鉄で部長の徳永ゆうきとカメラ愛好家の中島裕翔がペアを組みロケへ向かった。
カメラを約40台所有し、連載を持つほどの腕前である中島は、ファインダーをのぞいたり、のぞかずにディスプレイを見たりしながら撮影。渡部氏は「撮り方によって変えていた。これこそが新しいカメラの撮り方。見てて、ドキッとしました」と絶賛した。
