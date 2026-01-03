2026年に北朝鮮がまもなく迎える“最重要会議”。この会議を経て、にわかにアメリカと北朝鮮の首脳会談が再び実現する可能性も出てきている。北朝鮮側の「ある変化」から垣間見えた、その背景とは？

■北朝鮮の最重要会議…「党大会」とは？

北朝鮮は2026年、朝鮮労働党にとって最も重要な会議「党大会」を迎える予定だ。党の最高意思決定機関と位置付けられている党大会だが、一体、どんな会議なのだろうか。

5年に1回開催される党大会では、党の最も重要な方針が決められる。つまり、党が国の方針を指導する北朝鮮においては、事実上、最重要会議ということになる。

会議では、それまでの5年間の成果を確認し、今後5年間の目標である「5か年計画」が決められる。これにより、北朝鮮が向かっていく道筋が垣間見えることになる。

今回の開催は2026年2月ごろになると韓国の情報機関・国家情報院は分析しているが、実は会議への布石ともみられる“ある変化”が、最近の金正恩総書記の視察からみられた。

■党大会に向け“求心力”を…

その変化がみられたのは2025年10月、朝鮮労働党の創立記念日の前後からだ。それまでは目立っていた軍事面での視察が減り、病院や工場など人々の生活に近い部分に集中している。

背景には、党大会を前に「国民の生活向上」に注力する姿勢を示す狙いがあるとみられる。党大会が5年間の集大成をアピールする場だけに、国民からの求心力を高めることがいかに重要なことなのかがうかがい知れる。

■決して放棄しない「核・ミサイル」

では、今回開かれる党大会の注目点は、どんなところにあるのだろうか。

まずは、北朝鮮が核・ミサイル開発や軍事力の強化をめぐり、どのような目標を打ち立てるかだ。北朝鮮が核・ミサイル開発を放棄しないことは、まず間違いない。北朝鮮にとっては国や体制をアメリカなどから守る、いわば“虎の子”。手放せば体制崩壊につながりかねないだけに、むしろ死守するものだ。

こうしたことから、焦点は「どのような兵器などを北朝鮮が新たに導入しようとするか」になってくる。

■金総書記がアメリカに秋波！？ 「個人的にはいい思い出」

続いての注目点は、「アメリカや韓国について、どのように言及されるか」だ。韓国をめぐっては、2023年12月に金総書記が「敵対的な国家関係」と位置付けて以来、対決姿勢は深まるばかりだった。そのため、党大会を機に改善に向かうかは不透明だ。

一方、アメリカをめぐっては、今後を占うかもしれない“ある動き”が確認されている。それは、2025年11月に北朝鮮の国営メディアが報じたアメリカ批判にある。

国営の朝鮮中央通信は2025年11月に、2度にわたりアメリカを批判する論評を伝えている。その内容に違和感があるわけではないが、「伝え方」に変化が見てとれるのだ。

北朝鮮によるアメリカへの言及は、金総書記や閣僚、軍部など様々な形で出される。しかし、あえて「国営通信の論評」として伝えることで、批判する姿勢は見せながらも、抑制させた形になっている。なぜ、このような形をとったのだろうか。

北朝鮮としては、かつて史上初の米朝首脳会談を実現したトランプ大統領がカウンターパートにいる間は「アメリカと対話する」という選択肢をカードとして残しておきたいはずだ。

つまり、一連の論評からは批判しながらも、アメリカをつなぎとめておきたい…という北朝鮮の思惑が感じとれるのだ。では、実際に対話に向けて動くことはあるのだろうか。

そもそも金総書記は、2025年9月にトランプ氏について「個人的にはいい思い出がある」と言及するなど、秋波を送っているともとれる動きもある。

また、米朝首脳会談をめぐっては、2025年10月のAPEC（＝アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に合わせて、アメリカなどが開催を調整したことはある。

この際には北朝鮮側が最終的に応じなかったが、韓国当局は「金総書記が最後まで悩んでいた」と分析している。応じなかった理由は明らかになっていないが、党大会が関係していた可能性がある。

過去5年の実績を大々的にアピールする場となる党大会を前に、不確定要素が強いトランプ氏との会談という、ある意味での“賭け”には出たがらなかったという見方ができる。

韓国当局は首脳会談が実現するならば2026年3月以降になるとの見方を示すなどしていて、党大会後に米朝が対話を再開する機運が高まりそうだ。

■徐々に整う“環境”…どうなる米朝首脳会談

奇しくも2026年4月には、トランプ大統領が中国を訪問する見込みだ。もともとアメリカの大統領がアジアを訪問することは、あっても年に数回と数少ない。このため、1度の訪問でまとめて複数の予定をこなすことは珍しくはない。

2019年、金総書記とトランプ大統領が南北の軍事境界線にある板門店（パンムンジョム）で最後に顔を合わせた際も、日本を訪問した後に突如として訪れていた。

こうした前例があるだけに、両首脳が2026年4月に会談をできたら…と期待を込める関係者も少なくはない。

また、アメリカでは2026年11月に中間選挙を控えているため、この年の後半になればなるほどトランプ大統領は身動きが取りにくくなってくる。さらに、会談を中間選挙に向けた成果の1つにすることを考えれば、上半期のうちに会談を行いたいと考えるのが自然だろう。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領に近い関係者は、2026年は「中国と北朝鮮との関係改善に注力する」と話す。李大統領はかねて、北朝鮮問題をめぐりトランプ大統領を「ピースメーカー（平和をもたらす人）」と持ち上げ、自らについて「ペースメーカー」と称している。2018年の米朝首脳会談の際は、韓国の協力もあって会談が実現した。李大統領の発言はその経緯をなぞらえていて、それを再現したい思いが伝わってくる。

こうした中、米韓は2025年12月は北朝鮮問題をめぐる高官級の協議体を設置。韓国メディアは、北朝鮮との対話に向けて協議されると伝えている。

果たして、7年ぶりの米朝首脳会談は実現するのか。環境は徐々に整いつつあるだけに、年明けから北朝鮮の動向から目が離せなさそうだ。