俳優の竹内將人（31）が3日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

竹内は「新年のご挨拶とご報告 新年あけましておめでとうございます。皆様にとって、健やかで実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」とあいさつし「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

続けて「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだと、改めて深く感謝しております。その感謝を胸に、これからも一人の芸術家として、日々の積み重ねを何より大切にしながら、より深く、より誠実に作品と向き合ってまいります」と意気込みをつづり「今後とも変わらぬご指導、ご声援を賜れましたら幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。竹内將人」と自身の名で投稿を結んだ。

竹内は子役時代から「ライオンキング」ヤングシンバ役等舞台で活躍。主な出演作にミュージカル「レ・ミゼラブル」マリウス役、ミュージカル「ケイン＆アベル」リチャード・ケイン役等。