1月1日、スポーツ報知がTOKIOの元メンバー・長瀬智也が「俳優復帰の意向を示している」と報道した。

「映像関係者のコメントとして、《配信大手Netflix制作のドラマ出演オファーが来ており、放送や配信は27年以降の模様》と報じています。長瀬さんのかつての出演作品の多くでタッグを組んでいた元TBSのプロデューサーがNetflixに移籍しており、そのルートで制作されるのではないかという話は以前から報道されていました。長瀬さん自身は2021年に芸能界引退を宣言していますが、今回の報道では《出演に前向きな意向を示している》とされています」（芸能記者）

1月1日にはかつての盟友であるTOKIOのリーダー、城島茂がMBSラジオ『アッパレやってまーす!』に出演。番組内でリスナーからの変形ギターについての質問に「長瀬はいろんな変わったギター持ってたんで」と長瀬をネタに回答。「長瀬はどんなギターを渡しても骨太な音に変えるんですよ。ヘッドアンプとか。アンプ自体をセッティングで」と語っており、長瀬ファンが敏感に反応していた。

Xではドラマ復帰の報道に

《長瀬好きだから期待しますよ》

《長瀬さんの演技、めちゃくちゃ味があるからなぁ》

などと、長瀬を歓迎するポストが急増。さらに城島リーダーが長瀬に言及したことで

《シゲちゃんがギターの話をしてる タンバリンしか叩けなかった智也も努力して素晴らしいギタリストに成長した なんか動きがあるのか？ 期待しちゃうよ》

と、“何らかの動き”があるのではないかとファンが盛り上がり始めている。

「長瀬さんのInstagramのプロフィール欄には、《表現者 挑戦者 KodeTalkers/Vo&Gt》と記されています。1月2日にはオリジナル音源とともに、2025年12月7日にパシフィコ横浜で開催された『33rd YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW』の会場でバイクに跨る姿をイメージビデオのように編集して公開しています。ロン毛にヒゲのワイルドな風貌ですが、イケメンぶりは健在ですから、いつでもドラマ出演は可能でしょう。復帰したら大きな話題になるのは間違いありません」（前出・記者）

長瀬の動きとともに、TOKIO再結成への期待も高まっている。

「国分さんについては、日テレがあまりにも強行な対応したために世間的には国分さんに同情している人の方が多い状況です。これはTOKIOの元メンバーも一緒で、とくに松岡さんはかなり厳しい口調で日テレを非難しています。

これで長瀬さんが芸能活動に復帰するとなると、長瀬さん、国分さん、城島さん、松岡さんの4人で集まることが可能になります。山口さんも講演活動を通じて少しずつ評価が変わってきています。意外と近いうちに奇跡の再結成があるかもしれません」

まずは長瀬の演技を楽しみにしたいところだ。