独立した松岡昌宏、新会社「MMsun」で新年のあいさつ 『虎に翼』出演俳優も所属
TOKIO元メンバーの松岡昌宏が代表取締役を務める「株式会社MMsun」が、1日に公式インスタグラムを初投稿。松岡をはじめとした所属アーティストの写真と共に、新年のあいさつを行った。
【別カット】『虎に翼』にも出演していた所属俳優
松岡は2025年末、ラジオ番組の中でSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約終了を発表。自身が代表を務める株式会社MMsunを新たに設立し、公式インスタグラムで2026年の幕開けに合わせ「株式会社MMsun（エムエムサン）2026年1月1日より、始動致しました」と投稿した。
投稿では所属アーティストの写真も公開され、松岡のほかに、川久保晴から改名した俳優・川久保三子の姿も披露された。
川久保は連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）に司法修習生・吉永役で出演。昨年は舞台『家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂』で松岡と共演していた。また、12月31日には約4年間所属した事務所を退所したことを報告していた。
川久保は同日、自身のインスタグラムを更新し「本日より、MMsunに所属させていただくこととなりました。併せて、本日より、川久保三子（かわくぼさんこ）と改名の上、活動してまいります。ここまで川久保晴として出会ってくださった全ての方々への感謝を胸に、言葉ではなく、役者としてのこれからの私でお返ししてゆけるよう、つくっていただいたこの道を、精一杯歩いてまいります。今後とも、どうか、よろしくお願いいたします」とあいさつ。川久保は5日からスタートするドラマ『替え玉ブラヴォー！』（NHK総合）にも出演する。
引用：「株式会社MMsun」公式インスタグラム（@mmsun.inc）
「川久保三子」インスタグラム（@mosae1208）
【別カット】『虎に翼』にも出演していた所属俳優
松岡は2025年末、ラジオ番組の中でSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約終了を発表。自身が代表を務める株式会社MMsunを新たに設立し、公式インスタグラムで2026年の幕開けに合わせ「株式会社MMsun（エムエムサン）2026年1月1日より、始動致しました」と投稿した。
川久保は連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）に司法修習生・吉永役で出演。昨年は舞台『家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂』で松岡と共演していた。また、12月31日には約4年間所属した事務所を退所したことを報告していた。
川久保は同日、自身のインスタグラムを更新し「本日より、MMsunに所属させていただくこととなりました。併せて、本日より、川久保三子（かわくぼさんこ）と改名の上、活動してまいります。ここまで川久保晴として出会ってくださった全ての方々への感謝を胸に、言葉ではなく、役者としてのこれからの私でお返ししてゆけるよう、つくっていただいたこの道を、精一杯歩いてまいります。今後とも、どうか、よろしくお願いいたします」とあいさつ。川久保は5日からスタートするドラマ『替え玉ブラヴォー！』（NHK総合）にも出演する。
引用：「株式会社MMsun」公式インスタグラム（@mmsun.inc）
「川久保三子」インスタグラム（@mosae1208）