面倒な白髪染めより、楽でオシャレな“コレ”！【40・50代】に推したい♡「白髪ぼかしヘア」

白髪を隠したいけど頻繁なカラーリングは面倒……。そんな悩みを持つ40・50代に「白髪ぼかしヘア」がおすすめです。ハイライトやグラデーションを取り入れることで、白髪を自然に馴染ませながら、おしゃれなヘアスタイルを楽しめるのが魅力。白髪が気になりにくくメンテナンスもラクになる、おすすめの「白髪ぼかしヘア」をピックアップします。

白髪ぼかしなら明るいカラーも楽しめる

こちらは、白髪ぼかしカラーを施したレイヤーボブ。@mabashi_hairさんは「大人女性に大人気」と紹介しています。透明感のあるカラーが白髪を自然にぼかしながら、髪に軽やかさや柔らかさを演出しているのがポイント。白髪ぼかしヘアは、明るいカラーを楽しめるのも魅力です。

ハイライトの陰影がニュアンス感をプラス

ラフなスタイリングがおしゃれなハイライトボブ。ハイライトが白髪を馴染ませながら、髪に立体感をプラスしています。@acco.mamaさんによると、スタイリングは「毛先を外巻きにしてハチ上を内巻きするだけ」とのこと。ハイライトを入れることで、おしゃれなニュアンス感も演出できそうです。

洗練された印象を与える透明感のあるカラー

こちらの白髪ぼかしヘアは、ナチュラルな仕上がり。赤みを抑えたカラーが暗髪に透明感を演出しています。落ち着いた印象なので、カジュアルにはもちろん、オフィスシーンにもマッチしそう。洗練された雰囲気が大人女性にぴったりです。

白髪を活かして軽やかなヘアスタイルに

こちらは、まろやかなカラーが白髪をぼかし、髪にふんわりとした軽さをプラスしています。伸びてくる白髪が気になりにくく、メンテナンスがラクになりそう。明るめのカラーが顔まわりを明るく見せてくれるので、華やかさとナチュラルさを両立させたい人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri