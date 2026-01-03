¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹¡Ù°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡õÈÓÄÍËã·ë¡¡ÏÄ¤Ê·ÀÌó¤ÎÀè¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Í¦¼Ô¤È½÷¿À¤Î´Ø·¸
¡¡Í¦¼Ô¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ°¤Î·ºÈ³¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£¾ï¼±¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹À¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ù¡£¡Ô½÷¿À¡Õ»¦¤·¤Îºá¤òÇØÉé¤¤¡¢Ä¨È³Í¦¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¸µÀ»µ³»ÎÃÄÄ¹¡¦¥¶¥¤¥í¤È¡¢¡Ô·õ¤Î½÷¿À¡Õ¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¡£²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÄ¤Ê·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜºî¤Ç¥¶¥¤¥íÌò¤òÌ³¤á¤ë°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤È¡¢¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿Ìò¤òÌ³¤á¤ëÈÓÄÍËã·ë¤Ë¡¢ºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
【写真】悪座上洋平×飯沼茉結、ここでしか見られない撮りおろしカットが満載!
¢£¡ÈÍ¦¼Ô¡á·ºÈ³¡É¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡ÖÍ¦¼Ô¡áºÇ°¤Î·ºÈ³¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¸¶ºî¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤ºÂ¾å¡§¤Þ¤º¡¢¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¬Í¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤¬¾Î»¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÈ³¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÍ¦¼Ô¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸ºß¤·¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿Í´ÖÌ£¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤¯¸·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÄÍ¡§»ä¤âºÇ½é¤Ï¡ÖÍ¦¼Ô¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦´Ñ¤¬¤È¤Æ¤â²á¹ó¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÆÉ¤ßÎ®¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¹³¤¤Â³¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ»Ö¤ò¶»¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë³Î¤«¤Ê´¶¾ð¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÈà½÷¤Î»ëÅÀ¤ÇÊª¸ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«µß¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÄË¤ß¤äÀÚ¼Â¤µ¤ò¡¢¤è¤ê¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸µ¤ÏÀ»µ³»ÎÃÄÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ô½÷¿À¡Õ»¦¤·¤Îºá¤ÇÄ¨È³Í¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¥¤¥í¡£°¤ºÂ¾å¤µ¤ó¤ÏÈà¤ò¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°¤ºÂ¾å¡§¥¶¥¤¥í¤Ï¡Ô½÷¿À¡Õ»¦¤·¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êºá¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÑÍºá¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Èà¼«¿È¤Ë¤âÇØÉé¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¡È¸å¤í¤á¤¿¤µ¡É¤ò¡¢Èà¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢À¤³¦¤òÎ¢¤«¤éÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µß¤¨¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤Ï°¤¯¤ÆÍðË½¤Ç¡¢ÁÆ»¨¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬¤Ã¤³¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÏÄ¤µ¤äÅ¥½¤µ¤³¤½¤¬¡¢¥¶¥¤¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿Í´ÖÌ£¤ä¡¢¤É¤³¤«¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤¬Þú¤à¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£´°Á´¤Ê¶¯¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌòºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ô·õ¤Î½÷¿À¡Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤äÆ¬¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¤Ê¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÓÄÍ¡§ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë¡¢¡Ô½÷¿À¡Õ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÎà¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤¿¤À¡¢Êª¸ì¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ô½÷¿À¡Õ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âËüÇ½¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Í¦¼Ô¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ô½÷¿À¡Õ¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÄ¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ëÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷¿ÀÁü¡×¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¿ÀÀ»¤µ¤È¡¢ÍÄ¤µ¤ä°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤É¤¦¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÌþ¤·¡É¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï»×¤¤¤¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï²Ä°¦¤¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²¿ÅÙ¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÈÇ®ÎÌ¤ËËþ¤Á¤¿°ìºî
¡½¡½·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ëÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°¤ºÂ¾å¡§¥¶¥¤¥í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤«¤Ê¤ê¡ÈÏÄ¤Ê´Ø·¸¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ô½÷¿À¡Õ»¦¤·¤Îºá¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¡¢¼«¸Êµ¾À·¤òÁ°Äó¤ËÆ°¤¯¡Ô½÷¿À¡Õ¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤¿¤À¡¢Àï¤¤¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Éã¤ÈÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÏÄ¤Ê´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é´°À®¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡É¤â¤Î¡£¤½¤Î²áÄø¤³¤½¤¬¡¢¥¶¥¤¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÄÍ¡§¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¥¶¥¤¥í¤ÎÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¼«¿È¤Ï·ÀÌó¤·¤¿°Ê¾å¡¢°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏºÇ½é¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´Ø·¸À¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶¦¤ËÀï¤¦¡È¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ô½÷¿À¡Õ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÍ¦¼Ô¤ä¿ÍÎà¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÅÀ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼º¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä°Õ³°¤ÊÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤ºÂ¾å¡§ºÇ½é¤Ï¡¢³§¤µ¤óÊªÀÅ¤«¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼ýÏ¿¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤â¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ²¿¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ÈÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¶¥¤¥í¼«¿È¤¬¿Í¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾ì¤ò²ó¤½¤¦¤È¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
¼ýÏ¿¤¬¿Ê¤à¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Á´Á³²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤ÇÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂçÀ¾º»¿¥¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥ì¥ó¥·¥£¡¦¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Ü¥ë¥ÈÌò¡Ë¤¬¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Æü³ÞÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê¥Ë¡¼¥ê¥£Ìò¡Ë¤â¡¢¥»¥ê¥Õ°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æµ¢¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÄÍ¡§»ä¤ÏÀµÄ¾¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¤¢¤Þ¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤â¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤³ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¶õµ¤ºî¤ê¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éËÜºî¤ò´Ñ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°¤ºÂ¾å¡§¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÏ¤ò¡¢´¶³ÐÅª¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ðÊóÎÌ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢°ìÅÙ´Ñ¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢³¨¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÊª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡¢²»ºî¤ê¤ä¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥í¡¼¥ë¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄ¹¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÄÍ¡§PV¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢½Å¸ü¤ÇÁÔÂç¤Ê¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÂ©¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¾¯¤·¥³¥ß¥«¥ë¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ´Ñ¤Ê¤¤ã¡×¤È¹½¤¨¤¹¤®¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
取材・文・写真:吉野庫之介
テレビアニメ『勇者刑に処す 超悪勇者9004妹罪滅記録』は、1月3日よりTOKYO MX、関西テレビ、BS日テレほか全国28局で放送。
