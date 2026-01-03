KIRITO vs LM.C、初ツーマン＜CONTACT＞が4月に実現
KIRITOとLM.Cによる初のツーマンライブ＜SPECIAL VERSUS LIVE 「CONTACT」 KIRITO vs LM.C＞が4月4日、東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)で開催されることが発表となった。
ご存知のようにKIRITOとLM.CのAijiはPIERROTのメンバーであり、1994年に結成、2006年4月12日に解散した。その後キリト(KIRITO / Vo)は、KOHTA(B)とTAKEO(Dr)と共にAngeloを結成。アイジ(Aiji / G)はmaya(Vo)とLM.Cを始動させた。なおキリトは2022年のAngeloの活動休止後、“KIRITO”名義のソロもスタートさせている。
一方PIERROTとしては、解散から約8年後の2014年、さいたまスーパーアリーナ2DAYS公演＜DICTATORS CIRCUS FINAL＞にて再集結。2017年にはDIR EN GREYとの対バンイベント＜ANDROGYNOS＞を横浜アリーナで2DAYS開催し、2024年10月に再びDIR EN GREYとのジョイントライブ＜ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -＞を実施した。また昨年2025年、2月に有明アリーナ2DAYS公演＜END OF THE WORLD LINE＞、5月にKアリーナ横浜2DAYS公演＜LASTCIRCUS - FINALE -／- HELLO -＞と計4本のワンマン公演を開催している。
そして実現するKIRITOとLM.Cによる初ツーマンは、2025年春にKIRITOオフィシャルニコ生チャンネル『KIRITO × Aiji (LM.C) PIERROT「LASTCIRCUS」Special Talk』で実施が示唆されていたもの。KIRITOとLM.Cによる初の直接対決＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」KIRITO vs LM.C＞のチケット各ファンクラブ先行受付は本日1月3日18:00より。
■初ツーマン＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」KIRITO vs LM.C＞
4月4日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)
open16:30 / start17:30
出演：KIRITO / LM.C
【各ファンクラブ先行】
受付期間：1/3(土)18:00〜1/12(月•祝) 23:59
※詳細は各アーティストオフィシャルサイトにて
