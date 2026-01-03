2025年大みそかに生放送された「第76回NHK紅白歌合戦」。4時間超えの祭典で視聴者が最もくぎづけになったのは、どのシーンだったのか。



番組・CMの視聴分析を行うREVISIO社はこのほど、視聴者が画面に注目したシーンを「注目度」のデータで分析。「注目度」とは、「テレビの前にいる人（滞在者）のうち、テレビ画面に視線を向けていた人（注視者）の割合」を指す。つまり、同指標が高いほど視聴者がそのシーンにくぎづけになっていたことを表す。



NHK関東の地上波放送かつ個人全体を対象に集計した結果、「注目度」1～5位は以下の通りになった。（審査シーンなど、歌手のパフォーマンスシーン以外はランキングの対象外）



5位：午後11時31分（注目度68.2％） Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」



大トリを務めたMrs. GREEN APPLEが活動の「フェーズ2」を締めくくる歌唱を披露。深夜帯にもかかわらず高い注目度を記録した。



4位：午後9時9分（注目度68.8％） 連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ



今田美桜、北村匠海らキャスト陣が集結し、やなせたかしさん作詞の「手のひらを太陽に」などを合唱。ファミリー層からシニア層まで、幅広い世代の視線をひきつける温かな時間となった。



3位：午後11時1～2分（注目度69.1％） 米津玄師「IRIS OUT」



米津玄師が劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌を初パフォーマンス。アニメの世界観を投影した幻想的な演出に加え、紅白初出場を果たしたガールズグループ「HANA」とのコラボレーションも話題になった。



2位：午後9時57～58分（注目度：70.6％） 矢沢永吉「真実」「止まらないHa～Ha」



13年ぶりに紅白に出場したロック界のレジェンドが、圧倒的な存在感で2位にランクイン。「真実」を歌い上げた後、NHKホールの照明が暗転し、ステージにサプライズ降臨。衰え知らずの歌声とマイクスタンド・アクションが繰り出され、視聴者の視線を集めた。



1位：午後9時18～22分（注目度：73.8％） AKB48「20周年スーパーヒットメドレー」



結成20周年の節目にレジェンドOGが集結し、現役メンバーとともに「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」の4曲を披露。国民的アイドルの底力を見せつけ、2025年の紅白で最も視聴者の注目を集めたシーンとなった。



（よろず～ニュース調査班）