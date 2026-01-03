長倉幹樹は6月から期限付き移籍で加入していた

FC東京は1月3日、浦和レッズから期限付き移籍中だったFW長倉幹樹が、完全移籍で加入することが決まったと発表した。

長倉は1999年10月7日生まれ、埼玉県出身の25歳。浦和レッズユースを経て順天堂大学に進学し、2021年には在学中ながら天皇杯で3試合に出場。大学卒業後は東京ユナイテッドFCでキャリアをスタートさせ、その後ザスパクサツ群馬、アルビレックス新潟、浦和レッズを経て、2025年6月からFC東京に期限付き移籍していた。

加入後は11試合に出場し、4得点をマーク。低迷していたクラブを浮上させる救世主となった。クラブを通じ、「あらためて、東京のために、チームの勝利のために全力で戦います」とコメントし、決意を示している。

クラブは公式Xで「HERO HAS COME…」とのコメントと共に、クラブカラーの青赤の炎の演出付きの動画で発表。これにはファンも歓喜。「やばっ。かっこよすぎる」「弩級の格好よさで笑う」「とうとう来た！！」「こんなのまで用意していたのか」「動画もカッコよすぎる笑」「通知見た瞬間、時が止まりました」「ヒーロー来ちゃったよ…夢じゃないね？」「待ちに待ちました」と多くのコメントが並んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）