¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤ËÀÅ²¬»Ô¤Ç°ìÂÁá¤¯¡ÉÆó½½ºÐ¤ÎµÇ°¼°Åµ¡É³«¤«¤ì¤ë¡¡Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È°áÁõ¤Ç»²²Ã¡ÊÀÅ²¬¡Ë
3Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç¤Ï°ìÂÁá¤¯¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎµÇ°¼°Åµ¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô①¡Ë
¡ÖÀ®¿Í¼°～ºÇ¹â¡×
3Æü¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¤ä¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À3000¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ô³°¤Ë½»¤à¿Í¤â¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ËèÇ¯¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤è¤êÁ°¤Î1·î3Æü¤Ë¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎµÇ°¼°Åµ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤È»ñ³ÊÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô③¡Ë
¡Ö2027Ç¯½¢¿¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¢³è´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô④¡Ë
¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ë2026Ç¯¤â²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×
ÀÅ²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢3Ëü3000¿ÍÍ¾¤ê¤¬Æó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£