能登半島地震から2年を迎えた氷見市の姿地区できょう、新年に合わせた総会が開かれ、地震の被災後も地区に残る住民たちが親交を深めました。



石川との県境に近い、氷見市北部の姿地区で開かれた総会には、地区に住んでいる住民およそ30人が参加しました。



姿地区は、2年前の能登半島地震で被災し、57世帯住んでいたうち、3割の17世帯が集落を離れています。



地区には、住宅を解体した跡のさら地が、いたるところに広がっています。





地元住民「気持ちとしてはやっと落ち着いたかな。1軒でも1人でも家に帰って来られたらいいなと思うけど、今の状態から見たらそれも無理なのかなって」別の住民「残っている者同士がお互いに声をかけ合って、こうやってコミュニケーションを取る、これが大事なんですよ」地区では今年、富山大学生たちのアイデアをもとに、虻が島越しの立山連峰を望むテラスを実験的に整備する方針です。山本譲治区長「県外の方、他から回ってこられた方が『ここ景色いいね』と言って、そこで休憩できるところを作ろうかと思っています」