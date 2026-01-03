あまりの悔しさに言葉も出ない。小籔千豊が喫した痛恨の取りこぼしとも言える事態に、悔しさを露わにするシーンがあった。

【映像】小籔、ショックのあまり“緊急停止”してしまう

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

予選テーブルBで登場した主宰の小籔は、序盤にスペードとダイヤの「44」で1200点を上乗せ。これに濱家隆一（かまいたち）がハートの「QJ」、本郷奏多がスペードとハートの「KK」で応じ、3人での勝負となった。

本郷がスリーベット、濱家もコール。実況の田口尚平が「主宰の小籔は…？」と注目すると、テーブルAを終えて観戦していた吉村崇（平成ノブシコブシ）は「オリないよ！だってこんなに楽しみにしてるんだから！誰よりも今日を待ってたやろ」とコメントし、スタジオは大笑いとなった。

決して弱い手ではないが、相手が二人となると慎重になるのも当然のこと。小籔は「つみたてNISA、入ろうかな…」と急に話題を変え、濱家は「今考えることとちゃうで！」とツッコミ。その後に小籔は悔しそうにカードを前へ差し出し、撤退を表明した。

しかし悲劇はその直後に訪れる。フロップにクラブの「4」がめくられ、もし続行していればセットスリー（スリーカード）が完成していた。田口は思わず「うわあ！」と絶叫。観戦者からも「小籔さん、何してんだよ！」「一番悔しいやつ！」と声が飛び交い、視聴者からも「結果論だけどw」「神の声ブース楽しそうやなw」「前予選落ちでビビってそう」と大きな反響が寄せられた。

小籔はカメラ目線で口を半開きにしたまま呆然。解説のアントニー（マテンロウ）も「あんな小籔さん見たことないよ！」と驚きを隠せない様子だった。このハンドは本郷が制したものの、小籔は最後まで言葉を発することなく、苦笑いを浮かべたままだった。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）