2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ライフ部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/09/22）。

【変わりすぎ！！】「陰キャの3軍男子」→『超イケメン』に変身したひやニキさん（写真多数）

＊ ＊ ＊

「大学1年までは、鏡を見るのが本当に嫌だったんです」――。かつて自分の“見た目”を受け入れられなかったコスプレイヤーのひやニキさん（34）。しかし、自分磨きに打ち込んだ結果、体重は69キロから54キロへと激減。いまではSNSで堂々と発信できるほどのイケメンに生まれ変わった。

SNSでのバズりにとどまらず、今年8月には憧れだった元SMAPメンバーの稲垣吾郎さん、香取慎吾さん、草磲剛さんとの共演も実現。どうやってコンプレックスやイジメを乗り越え、今のような状況にたどり着けたのか？ 本人に直撃した。



10代の頃は女子にもイジメられていたひやニキさん（34）。「クラスの3軍男子」だった、彼はなぜ変われたのか？（写真：本人提供）

◆◆◆

免許証の写真が「別人級」と話題に

──去年、免許更新で別人と間違われるほど激変した理由について伺ったインタビューが話題になりました。反響はいかがでしたか？

ひやニキさん 良いことが多かったですね。記事が出た後、YouTube番組『街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜』にも呼んでいただいたんですが、そのコメント欄で「Mrs. GREEN APPLEの大森（元貴）さんに似てる」と言っていただいたりして。僕、流行に疎いんで、最初は誰かわからなかったんですけど（笑）。

昔の友人から連絡が来ることも増えました。「見た目はすごく変わったけど、中身は相変わらずで良かったわ」と言ってもらえてうれしかったです。

──中学〜高校時代は「容姿」が原因でイジメを受けていたと伺いました。肌荒れにも悩んでいたそうですね。

ひやニキさん そうですね。やたら肌が荒れてて。中学生ぐらいからニキビが出始めたんですけど、つぶしちゃうんですよね。その傷あとが顔中にぽつぽつあったんですが、あれ、めちゃくちゃ痒いんですよ。だから掻きむしったあとも残っちゃって。

──当時、ヒゲを抜く癖もあったとか。

ひやニキさん ありました。元々ヒゲが濃いので、青ひげが目立ってしまうのがすごく嫌で。その癖は、いまだにときどき出ますね。今は永久脱毛しているんですけど、考え事をしているときに残っているヒゲを抜いちゃったり。

あとは、眉毛とかは、自分でも太いなとは思っていましたね。なんでこんなに生えてくるんだろう、と。一本一本が太いし長いから、本来生えている範囲より太く見えるんです。それでも当時は頑張って細くしようとしてたんですよ（笑）。

──当時は自分の容姿について、どう思っていました？

ひやニキさん 僕、大学1年目ぐらいまでは鏡を見るのが本当に嫌で……。自分の顔を見るのを無意識に避けていたんだと思います。ただ、大学でマジックとジャグリングのサークルに入って、自分の動きを撮影して映像で確認するようになったんです。どうしても見なきゃならない環境で、無理やり慣れさせた感じはありますよね。

ただ、映像や鏡で自分の姿を見るのは、マジで精神的にきつかったですよ。「自分ってこんな感じなんだ」と改めて突きつけられているようで。

高校時代は容姿が原因でイジメ

──以前、高校生時代、容姿のことでクラスの女子からイジメにあっていたとお話しされていました。SNSでひやニキさんの変身ぶりが話題になって以降、その人たちから連絡がきたりしたことはありましたか？

ひやニキさん 高校時代にイジメてきた人ではないんですけど。今から6〜7年ぐらい前に、昔イジメてきた男性からSNSにメッセージが来て「お前、めっちゃきれいになったから1回会わないか。きれいになったお前のことは、俺、好きかもしれん」って……。「キモっ、怖っ！」って思いました。相手が男性だからではなく、さすがにイジメてきた人間からそう言われるのはちょっと……。

──その人からどんなイジメをされたのか覚えていますか？

ひやニキさん 彼はクラスの優等生だったんですよ。一方、僕は問題児で。だから先生もそいつの言うことばかり聞いて、僕の言葉なんか聞いてくれなかったんです。

彼は、先生やまわりの人を巻き込んで、僕をハブろうとして。小学生の時に彼に話しかけようとしたときに「あ、ごめん、俺の世界の中にお前はいないから」と言われたのを、今でもよく覚えています。

──小学校の同級生だったんですね。

イジメをしてきた人に伝えたいこと

──今、イジメをしてきた人に言いたいことはありますか？

ひやニキさん 今言ってやりたいこと……、そうだなぁ。「本当に人生楽しい？」とは聞いてみたいですよね。「それで人生楽しいと思ってるんだったら、小さい幸せだね」って、自分の中で思っておくだけですが。

女性コンプレックスを克服

──以前の取材で「イジメがきっかけで女性コンプレックスになった」とお話しされていました。今は気持ちに変化はありますか？

ひやニキさん それは今も根底にはありますよね。でも最近は、女性がみんな同じというわけではないな、と。Xでもよく「男はこうだから」「女はこうだから」とか、男女分断したがる人たちが、レスバし合っているじゃないですか。

でも僕、そういう男性や女性って、お互いの同性の立場を引き下げているだけだと思うんですよ。そういうのを見て改めて「女性が全員、イジメてきたやつらのような人ばかりじゃないし」とは思うようにはなりましたね。

──以前、ご両親から「あなたはなにをやってもダメだから、勉強だけは頑張りなさい」と言われていたことも、コンプレックスの一因になったとお話しされていました。最近のご関係はいかがですか？

父との和解、そして変化した内面

ひやニキさん 父とは長らく仲が良くなかったんですけど、去年和解したんです。去年、文春でインタビューを受けたことは伝えていて、僕が元気でやっている、と分かってもらえるきっかけにはなったと思います。最近は、メッセージが来たら返すぐらいの関係になりましたね。

親としても悪気があって「勉強だけは頑張れ」と言ったわけじゃないんですよね。おかげで大学にもいけましたし。ただそれでも当時の自分としては「自分はできることが少ないんだ」と思い込んでいたので、去年、親が東京に来た時に「言われて嫌だったよ」という話はしました。

──そう受け止められるようになったのは、ひやニキさんが外見だけでなく、メンタル面も変化できたことが大きかったのでしょうか？

ひやニキさん 見た目が変わったことで、自分のことを好意的に見られるようになったのは大きいと思います。母親にも父親にもずっと迷惑ばかりかけてきたので、申し訳ないと思うんです。そのぶん取り返せるように、とは思っています。親がいるうちにしか恩返しできませんしね。

2025年 読まれた記事「ライフ部門」結果一覧

1位：クラスの3軍男子が『超イケメン』に大変身…女子にもイジメられていた元・陰キャ男性（34）が“自分磨き”して「良かったこと・悪かったこと」

https://bunshun.jp/articles/-/84826



2位：「私が生まれた瞬間、分娩室がシーンと…」鼻、唇、耳がなく生まれた女性（31）が明かす、生後3カ月で受けた壮絶だった手術

https://bunshun.jp/articles/-/84825



3位：「顔に傷があるから、恋愛も無理だ」バイト中にグラスが刺さり、19歳で左目をほぼ失明…絶望する女性が、海外を旅するようになったワケ

https://bunshun.jp/articles/-/84824



4位：「これ、本当に人が住めるの？」水回り、寝室、採光も…約6畳の一軒家の「驚きの間取り」

https://bunshun.jp/articles/-/84823



5位：「目を覚ますと手足が切断されていました」全身がブクブクに腫れ上がり、肌は赤黒く変色…40代で義足になった男性が明かす“発症した日”の壮絶な記憶

https://bunshun.jp/articles/-/84822

（市岡 ひかり）