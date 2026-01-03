「静電気除去シートに触れてから」を厳守！

冬場にクルマへ乗る時、注意すべきもののひとつが静電気です。ドアノブなどに触れる際だけでなく、給油時には静電気による引火が火災の原因にもなります。空気が乾燥するこの時期は、静電気による火災が多発しています。

【ホントに引火します！】これがスタンドでの「静電気による火災」です（写真で見る）

こうした火災事故を防ぐため、セルフ式スタンドの計量器などに取り付けられているのが黒い丸形の「静電気除去シート」です。とはいえ、手全体で触れる人もいれば、指先だけ軽く触れる人もいるはず。果たしてこれに触れるだけで、本当に静電気による火災を予防できるのでしょうか。

ある石油元売りの関係者は、「ガソリンは非常に揮発性が高く、マイナス40度という低温でも気化してしまううえに、蒸気となったガソリンは、静電気などのわずかな火花でも引火する危険性がある」と説明します。

そのためスタンドの音声アナウンスなどでも、静電気除去シートには必ず「燃料油キャップを開ける前に」触れるよう呼びかけられています。

静電気除去シートは、樹脂と金属を混ぜた素材など導電性の材質でできており、給油時にパッドへ触れることで、静電気を人体から地面へと安全に逃がすことができます。

指先で触れるだけでも十分な効果があるといいますが、注意点も存在。それは、必ず素手で触れることです。手袋などを着用したまま触れるのは厳禁だそうです。

ちなみに、ガソリンスタンドの店員が静電気除去シートに触れなくてもいいのは、対策として帯電防止に優れた衣服や靴を着用しているからです。また、業務中も水をまいたり金属製品に触れたりすることで、静電気の発生を抑制しています。