「もうこんなに大きく」篠田麻里子、娘との年始プライベートショット公開「うわぁ〜可愛い」「めっちゃ可愛い」
タレントで俳優の篠田麻里子さんは1月3日、自身のInstagramを更新。2026年を迎え、かわいい娘と共に撮影したレアな写真を公開しています。
【写真】篠田麻里子＆娘の親子ショット
目元はスタンプで隠されているものの、篠田さんと娘のツーショットを多数披露し、親子の仲の良さが伝わってきます。一緒に海外で年を越したようです。
コメントでは、「ハワイかな？ 楽しんでね」「うわぁ〜可愛いです」「お子様とおそろ めっちゃ可愛い」「2026年も母子ともに健康で笑って過ごせますように」「いーなー暖かそうなところで！」「麻里子ちゃんと娘さんかわいい」「わぁ、麻里子女王の娘さん、もうこんなに大きくなったんだね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】篠田麻里子＆娘の親子ショット
「いーなー暖かそうなところで！」篠田さんは「あけましておめでとうございます 本年もどうぞよろしくお願いします」と新年のあいさつをつづり、写真16枚と動画1本を載せています。「子どもの笑顔にたくさん力をもらいながら、今年も今ある幸せを大切に」「2026年も、日々の（女の子の絵文字）成長を楽しみながら頑張ります」と、娘について言及しています。
コメントでは、「ハワイかな？ 楽しんでね」「うわぁ〜可愛いです」「お子様とおそろ めっちゃ可愛い」「2026年も母子ともに健康で笑って過ごせますように」「いーなー暖かそうなところで！」「麻里子ちゃんと娘さんかわいい」「わぁ、麻里子女王の娘さん、もうこんなに大きくなったんだね」などの声が上がりました。
「水戸黄門、ご視聴いただきありがとうございました」普段の投稿では仕事のオフショットを中心に発信している篠田さん。2025年12月29日には「水戸黄門、ご視聴いただきありがとうございました」と、ファンへの感謝をつづり、着物姿のオフショットも公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)