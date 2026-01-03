女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが3日までに更新され、出演者らのオフショットを公開した。

同番組は「放送中に出せなかった蔵出しオフショットをお届け！Beer探しの撮影の合間に「サワー！」と言いながら撮らせて頂きました」とコメントし、女優の円井わんを中心に郄石やヘブン役の英国出身俳優トミー・バストウらのオフショットを公開。さらに、今後の放送については「『ばけばけ』は1/5（月）から放送再開です」と告知した。

11月17日に放送された第36話では、ヘブン（トミー・バストウ）は「beerを買っておいてほしい」とトキに依頼。トキ（郄石）は「OK」と愛想笑いしたものの「ビア」が何のことか分からず、花田旅館に相談し花田ツル（池谷のぶえ）は楽器の「琵琶」、花田平太（生瀬勝久）は果物の「枇杷」、ウメ（野内まる）は穀物の「稗（ヒエ）」と推測した。ヘブンが帰宅し、トキは「琵琶（ビワー）」「稗（ヒエー）」「鎌（カマー）」「独楽（コマー）」「胡麻（ゴマー）」と頼まれた「ビア」を次々とヘブンに提示。しまいには「こっちだったかー」と野津サワ（円井）を家に招き入れ「サワー」と言うとヘブンは怒り、呆れ返ったという展開だった。

フォロワーからは「皆さん楽しそうですね」「サワちゃんもたくさん登場してほしいですね」「明後日がとっても待ち遠しい」「ビア〜は何回見ても大好きなシーンです！」などのコメントが寄せられていた。