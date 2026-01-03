◇バレーボール男子SVリーグ第9節第1戦 サントリーサンバーズ大阪3―2東京グレートベアーズ（2026年1月3日 Asueアリーナ大阪）

サントリーが1、3セットを落としながら逆転で東京GBを下してリーグ戦16連勝とした。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選ばれたのはセッターながら2得点した関田誠大。第1セット、相手レシーブがネットを越えてきたところをダイレクトで打ち返して得点すると会場からは「オオッ！！」とどよめきが起こった。さらに第4セットではネット際のボールを狙いすまして東京GBコート奥に落として2得点目。ミドルブロッカーとの呼吸が合わない場面もあったが、絶妙なワンハントスでデミトリー・ムセルスキーの強打を引き出すなどPOMの仕事をしてみせた。

「途中、波とかあって難しい場面もあったが、あきらめずにセットごとに集中してできた。昨年（右足の）手術をして復帰できたので、しっかりパフォーマンスをあげていきたい」と関田。新年の決意とともにチームの勝利を喜んでいた。

サントリーは第1セットを一時は6点リードしながら24―26で奪われる悪い流れ。第2セットは25―21で奪ったが、第3セットを19―25で落として窮地に立った。そこから首位の地力を見せて第4セットを25―13、第5セットを15―9で取って逆転勝利をものにした。

オリビエ・キャットHCは「クリスマスから新年にかけては選手たちが休まなければいけない期間。その影響があったのかもしれない。彼らは機械ではないので、毎回毎回いい試合はできない。1セットでリズムを崩したが、私は“この経験がタイトルにつながる”と選手に話した。悪い流れの試合の中でで解決策を見つけることができた」と手応えを話した。

サントリーの最多得点は高橋藍の24点。22本のアタックとサービスエース、ブロックをそれぞれ1本決めた。エースのドミトリー・ムセルスキーの22得点を上回った。特に第5セットは高橋藍がブロックアウトを誘って連続得点。勝利の流れをつかんだ。「第5セットの入りに集中していた。（セッターの）関田さんも続けて僕に上げてくれて、あそこで決めきるかどうかで信頼関係ができてくるので、応えられて結果に繋がったのは良かった」と振り返る。サントリー7点目のサービスエースは相手リベロを吹っ飛ばす破壊力で、東京GBは2回目のタイムアウトを取らざるをえなかった。

苦戦しながらも16連勝に伸ばして高橋藍は「1セット目を取られても2セット目を取る。3セット目を取られても4セット、5セットに集中力を高めて取ることができた。セット毎に切り替えができたことが勝因だと思います」と主将らしくチームの強みを分析した。

7668人の動員はサントリーのホーム最多を更新。「これだけ応援してくれる方々のためにも強くなっていかなければならない」と高橋藍。新年の決意を新たにしていた。