豊臣秀吉の弟・秀長が主人公となる2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。芸能界きっての大河フリーク＆歴史YouTuber・松村邦洋さんは「大河で死ぬ間際の信長は、その時の主役を思い出して名前を呼ぶ」と語る――。

■大河ドラマの織田信長は、みんな身長が180cm以上？

「豊臣兄弟！」みたいな戦国・安土桃山時代の大河ドラマでまず気になるキャスティングはやっぱり織田信長役ですけど、今回の182cmの小栗旬さんみたいに、みんな身長が高いんですよ。

高橋幸治さん（「太閤記」1965年、「黄金の日日」1978年）はちょっとわかんないですけど、役所広司さん（「徳川家康」1983年）は178cm。高橋英樹さん（「国盗り物語」1973年）は181cmですね。

180cmの渡哲也さん（「秀吉」1996年）、181cmの反町隆史さん（「利家とまつ」2002年）、186cmの豊川悦司さん（「江」2011年）……歴代の大河の登場人物の中では、平均身長が一番高いんじゃないですか？ 信長＝しんちょう、だけに（笑）。

そうでもないのは主役を張った171cmの緒形直人さん（「信長 KING OF ZIPANG」1992年）のほか、サイコパスな信長を演じた172cmの染谷将太さん（「麒麟がくる」2020年）、武術やっててムキムキの169cm岡田准一さん（「どうする家康」2023年）くらいでしょうか。

出演未遂っていうと変ですけど、171cmの沢田研二さんに決まりかけたのが「徳川家康」でした。放映の2年前に大ヒットした伝奇映画「魔界転生」（1981年）で沢田さんが演じた天草四郎の亡霊の、信長ばりの南蛮コスチュームと狂気のイケメンっていうところがポイントだったんでしょうね。

で、沢田さん大乗り気だったそうですけど、スケジュールが合わなくてダメになっちゃった。そこで、当時まだ世間では無名だった役所さんと渡辺謙さんのどっちかということになって、最後に役所さんに決まったんだそうです。

■中盤のクライマックス、本能寺の変は6〜7月ごろが定番

信長・秀吉・家康が登場する大河ドラマを盛り上げるのが、何と言っても本能寺の変でしょう。視聴率的にも中盤のテコ入れどころですからね。

夜明け前にふっと目覚めて、光秀軍の襲来に「是非もなし」ってつぶやいて、自ら弓と槍を取って大奮戦。やがて真っ赤な炎をバックに「人生50年〜」をやって、血に汚れた白装束にほつれ髪のまま、カッと目を見開いて腹を切る。そこに燃えた壁や柱が崩れ落ちて姿が見えなくなる……。

カリスマの独り舞台で、しかもワンカットのビジュアルとしてこれだけサマになる歴史的事件って、そうそうないんじゃないでしょうかね。

「豊臣兄弟！」の本能寺って、いつ頃放映するんでしょう？ 過去の大河だとこんな感じですけど。

・太閤記（高橋幸治） 42話 10月17日

・国盗り物語（高橋英樹） 50話 12月16日

・黄金の日日（高橋幸治） 27話 7月9日

・おんな太閤記（藤岡弘、） 21話 5月3日

・徳川家康（役所広司） 24話 6月19日

・信長 KING OF ZIPANGU（緒形直人） 最終話 12月13日

・秀吉（渡哲也） 30話 7月28日

・利家とまつ 加賀百万石物語（反町隆史） 26話 6月30日

・功名が辻（舘ひろし） 23話 6月11日

・天地人（吉川晃司） 19話 5月10日

・江〜姫たちの戦国（豊川悦司） 5話 2月6日

・軍師官兵衛（江口洋介） 28話 7月13日

・真田丸（吉田鋼太郎） 5話 2月7日

・おんな城主 直虎（13代市川團十郎） 49話 12月10日

・麒麟がくる（染谷将太） 最終話 2月7日（翌年）

・どうする家康（岡田准一） 28話 7月23日

大河ドラマは全50話くらい。1月から始まって、やっぱり本能寺の変は6月から7月が多いですね。

■「太閤記」「黄金の日々」高橋幸治さんの信長はカッコよかった

ここにはない「天と地と」（1969年）は杉良太郎さんが信長役。ただ、石坂浩二さんの上杉謙信と高橋幸治さんの武田信玄がメインのドラマなので本能寺はなし。2人が死んだ時点で信長はまだ生きてましたからね。「武田信玄」（1988年）の石橋凌さんもおんなじです。

高橋幸治さんが「太閤記」の信長役で本能寺を迎えたのは10月。ずいぶんと遅い感じですけどこれ、「信長を殺さないで」っていう声がNHKにいっぱい寄せられたからなんだそうです。

ボクが観たのは高橋幸治＆緒形拳の2度目の信長・秀吉コンビだった「黄金の日日」のほうですけど。いやカッコいいんですよ、高橋さんの信長。馬の上とかでちょっとこう、黙ってアゴを少し上げ気味にして傲然と周りを見下してる様に、威厳と気品と怖さがありました。

「江」は上野樹里さんの主人公・江が信長の姪っ子、お市の方の娘ですから、トヨエツさんの信長が死ぬ時期は2月と早いですね。「真田丸」も信長と真田信繁は世代が違いますから。逆に「信長」と「麒麟がくる」は主人公がそれぞれ信長と光秀ですから、最終話が本能寺でした。

「麒麟」は沢尻エリカさん逮捕で撮り直すわ、コロナ禍で撮影が中断するわ、東京五輪でお休みになるわで翌年2月まで持ち越しましたね。「豊臣兄弟！」も秀吉・秀長の一生が軸だから、やっぱり本能寺の変は6月か7月になるんじゃないでしょうか。

■本能寺の信長は、死ぬ前に必ず主人公を思い出す⁉

大河で死ぬ間際の信長って、だいたいその時の主役を思い出して名前を呼ぶんですよ。「江よ……」とか「いえやすーッ！」とか。絶対思い出さないだろうと思いますけど、それか直接名前は言わなくても、それとなく匂わすような。やっぱり、あれだけの大事件にちょっとでもいいから主人公を絡ませたいっていう気持ちが、作り手にあるんでしょうね。

「豊臣兄弟！」なら小栗旬さんの信長が、「サルは元気か。いやそっちのサルじゃなくて弟よ。サルの弟、もう一度会いたかった」なんていうセリフがあるかもしれません。実の弟の信行を暗殺してますからね、信長は。「オレたちはあの兄弟のように仲良くはできなかった。あの兄弟がうらやましい」「あんな弟がオレにもいたら」って、秀長の名前も出て来たりして。

「利家とまつ」では、萩原健一さんの光秀が凄い数の鉄砲と弓で攻め込みましたね。「光秀と思われます！」という報告に、反町隆史さんの信長が「……で、あるか！」。乱戦のさ中に、唐沢寿明さんの前田利家から献上された太刀を見ながら「犬（千代＝利家ですね）！」とつぶやくんです。

■そのとき狂気の笑みを浮かべた染谷将太さんの信長

「どうする家康」だと、岡田准一さんの信長は、襲撃してきたのは松本潤さんの家康だと思い込んでました。「いえやすーッ！」って叫びながら歩き回って。オレの天下取りを継ぐするなら松ジュン家康だ、ヤツにやられるなら本望……って。実は当時、現地でも「信長を倒したのは家康だ」っていう噂も立ったそうですね。

松村邦洋『松村邦洋とにかく「豊臣兄弟！」を語る』（プレジデント社）

でも、門の外にいた光秀の顔を見て、信長はブチ切れるんですよね。おめーじゃねえよ！ みたいな。ほんとに直に会ったら、すぐさま鉄砲で撃ちあって終わりでしょうけど。

もうそういうのはナシにして、正統派に戻して欲しいなあ。最近なら「麒麟がくる」ですね。染谷将太さんの信長が「そうか……十兵衛かあッ」と、怒ってるのか泣いてるのかわからない狂気の笑みを浮かべ、自分の矢傷の血を指につけてペロッとなめると、「……であれば、是非も無し」。そこから槍を取って戦い始めるわけです。

一方の長谷川博己さんの光秀は、本能寺の敷地の外で床几に座ったままじっと動かずでした。こういうほうがリアルで正統派。「豊臣兄弟！」でも、“主人公名”は抜きのほうがいいですけどねえ。

