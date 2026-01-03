スターダム３日の新宿大会で、ゴッデス王者「ＢＭＩ２０００」の刀羅ナツコ（３４）＆琉悪夏（２１）が乱入し、メインの３ＷＡＹタッグバトルが同王座の挑戦者決定戦に急きょ変更された。

「極悪軍団Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」の２人は、この日の第２試合に出場。メインではＡＺＭ＆天咲光由、葉月＆コグマ、Ｓａｒｅｅｅ＆叶ミクによる巴戦が組まれていた。

その試合前にＢＭＩ２０００が乱入すると、琉悪夏がマイクを持ち「新年１発目のメインイベントがヘイトもいない、ただの３ＷＡＹタッグマッチなんて、つまんないんだよ！ 見る価値ないだろ、おい！」と、いきなり激怒した。

そして刀羅が「だから、うちらＢＭＩは考えました。この試合で勝ったやつは、うちらＢＭＩが持っているゴッデスベルトの挑戦権をくれてやるよ」と、勝者組との１月１０日後楽園大会での防衛戦を提案。これを岡田太郎社長が承諾し、急きょ挑戦者決定戦として行われることになった。

試合が始まると、３つのタッグがタイトルマッチ出場を目指し、一進一退の攻防を繰り広げる。激闘の末、ＡＺＭが叶にヌメロ・ウノを決めて勝利した。

リング上でＡＺＭは「ゴッデス挑戦権取りました！ おいＢＭＩ、お前らが決めたルールだから文句ないよな？ １月１０日、後楽園ホール、挑戦させてください」と王者組に呼びかけた。

すると、刀羅はＡＺＭに対し「今日みたいに中途半端な絞り技で、勝てると思ってんの？」と挑発。さらに天咲を指さしながら「お前もうちらに中途半端なＤＤＴは効きません」と言い切った。

これに天咲は「中途半端なＤＤＴ？ 中途半端な絞り？ じゃあ自分は？ そんな中途半端だってずっと言ってるけど、自分たちも中途半端な時あったんじゃないの」と問いかける。

ＡＺＭも「中途半端なんて言われたくないね。こっちだって組んで５年たってんだよ」と言い返し「まだお前たちみたいにベルトは取れてないかもしれないけど、必ず取ってやるよ」とタッグ王座奪取を誓った。

注目の一戦となりそうだ。