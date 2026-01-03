3日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に昨季までヤクルトで監督を務めた郄津臣吾氏が登場し、ヤクルトの守護神事情について語った。

昨季は前半が石山泰稚、後半は星知弥が抑えを担当し、星が17セーブ、石山が14セーブをマークした。今季に向けて昨季45試合に登板して28ホールド・防御率1.05の成績を残した荘司宏太が抑えに名乗りをあげる。

高津氏は「まず荘司に関しては数字からいくと、（抑えが）できるかもしれないですけど、ヤクルトのリリーフ事情を考えた時に、左のリリーフが少ないですよ。と考えると、クローザーというよりも、その前を投げてくれるセットアップだったり、中継ぎを任せた方がチームにとってはありがたいですね」と自身の見解を述べた。

さらに高津氏は「ゆくゆく他の左ピッチャーもリリーフで入ってきたりとかになった時に、もしかしたらクローザーのチャンスはあるかもしれないですけど、今年すぐ彼がクローザーはあまり考えない方がいい。考えない方がいいと言ったらアレですけど、違う方がいいかもしれないですね」と続けた。

「それだったら去年前半は石山がやって、後半は星がやったんですけど、彼らが中心になるのが、一番クローザーに近いのかなと思いますけど」と石山、星の2人が抑えに近いと考えているようだ。

池山隆寛監督が就任した今季、ヤクルトの抑えは誰が務めるか注目だ。

（ニッポン放送ショウアップナイター）