中島健人「昔からかわいい」後輩明かす「見抜く力流石」「イケメンコンビ」
【モデルプレス＝2026/01/03】俳優で歌手の中島健人が2026年1月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。「昔からかわいい」後輩を明かした。
【写真】中島健人「昔からかわいい」後輩
中島は2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」のオフショットを公開。「ラブケンティーの紹介してくれたミッティー」となにわ男子の道枝駿佑と肩を組んだ2ショットを披露した。この写真をInstagramストーリーズにも投稿し、「みっちーと。昔からかわいい」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「見抜く力流石」「イケメンコンビ」「最高」「ずっと可愛がってくれて嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島健人「昔からかわいい」後輩
◆中島健人、道枝駿佑との2ショット公開
中島は2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」のオフショットを公開。「ラブケンティーの紹介してくれたミッティー」となにわ男子の道枝駿佑と肩を組んだ2ショットを披露した。この写真をInstagramストーリーズにも投稿し、「みっちーと。昔からかわいい」とコメントしている。
◆中島健人の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見抜く力流石」「イケメンコンビ」「最高」「ずっと可愛がってくれて嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】