「업글인간（オックルインガン）」の意味は？成功より大事！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「업글인간（オックルインガン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、勉強・美容・健康…とにかく自分をアップデートし続ける人に関する韓国語です。

いったい、「업글인간（オックルインガン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。