「업글인간（オックルインガン）」の意味は？成功より大事！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「업글인간（オックルインガン）」の意味知ってる？
「업글인간（オックルインガン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、勉強・美容・健康…とにかく自分をアップデートし続ける人に関する韓国語です。
いったい、「업글인간（オックルインガン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「自己成長する人」でした！
「업글인간（オックルインガン）」とは、自己成長する人、アップデートし続ける人を意味する韓国語。
日々なにかしらの成長・改善をしていくタイプを表す、新しい表現です。
資格勉強や運動習慣、スキンケアの見直しまで、行動が“常に更新”されてるイメージ。
日本語の「意識高い系」と似ていますが、皮肉っぽいニュアンスはなく、プラスの意味で使われています。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部