「업글인간（オックルインガン）」の意味は？成功より大事！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「업글인간（オックルインガン）」の意味知ってる？

「업글인간（オックルインガン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、勉強・美容・健康…とにかく自分をアップデートし続ける人に関する韓国語です。

いったい、「업글인간（オックルインガン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「自己成長する人」でした！

「업글인간（オックルインガン）」とは、自己成長する人、アップデートし続ける人を意味する韓国語。

日々なにかしらの成長・改善をしていくタイプを表す、新しい表現です。

資格勉強や運動習慣、スキンケアの見直しまで、行動が“常に更新”されてるイメージ。

日本語の「意識高い系」と似ていますが、皮肉っぽいニュアンスはなく、プラスの意味で使われています。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

