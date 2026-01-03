歌舞伎俳優の市川團十郎が３日、東京・新橋演舞場で初日を迎えた「初春大歌舞伎」（２７日千秋楽）の昼の部「熊谷陣屋」で熊谷次郎直実を演じた。

武将としての生き様、戦乱ゆえの悲劇が描かれる時代物の名作。源平争乱の時代。自らの陣屋に戻った源氏の武将・熊谷次郎直実（團十郎）は、妻の相模（中村雀右衛門）に息子小次郎の活躍と、平家の公達敦盛を討ったことを明かすところへ、恩義ある敦盛の母藤の方（中村扇雀）が姿を見せる。やがて義経（中村虎之介）による首実検が行われる。

團十郎は２代目中村吉右衛門さん（２０２１年死去、享年７７）の教えを胸に刻み、１０年ぶりに熊谷を演じる。「熊谷の型は９代目團十郎が作り、初代吉右衛門、初代白鸚から播磨屋のおじさん（吉右衛門さん）に受け継がれた。だから初役の時（１５年）、僕に『返すよ』とおっしゃったおじさんの思いを重きを持って受け止めました。改めて稽古をして臨みたい」と気を引き締めている。

團十郎が演じる熊谷の一挙手一投足が観客の視線を集め、場内は緊張感に包まれる。武将としての猛々（たけだけ）しさから親としての悲しみと無念さがにじみ、人生のはかなさが胸を打つ時代物の一幕に温かな拍手が送られた。