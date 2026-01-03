政府の「移民は受け入れない」発言は建前？…外国人はすでに「日本社会を支える一員だった」

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

日本で暮らす外国人の実態

2025年7月の参議院選挙では、事前には争点にならないとされていた外国人をめぐる政策が争点として一気に浮上した。参政党が排外的な主張を掲げたほか、自民党も「違法外国人ゼロ」を掲げた。特に参政党が改選14議席を獲得し躍進したことは自民党にも大きな影響を与え、高市早苗政権が外国人の管理強化を打ち出す流れにつながった。

それまで国政において主要テーマになることのなかった外国人政策が、ここにきて大きなテーマとして急浮上したのはなぜか。インバウンドの観光客であれ労働者であれ、日本にいる外国人の数が増えている。交通機関でも街中でも、外国人の姿を目にする機会が急増し、さらに外国資本による土地やマンションの購入も増えている。日本社会における「外国人」の存在が急速に大きくなった、その変化が背景にあるとみられる。未知の存在に対する人間の本能的な不安感が、政治家の排外的な言説に刺激され、外国人へのマイナスの感情や規制を求める声の増加につながっている可能性があるのだ。長引く経済低迷で、やり場のない不満のはけ口が、存在感を増す外国人に向かっている面もあるだろう。

ただ、日本に住む外国人については、その生活実態、出身国など基本的なことすら実はよく知られていないのではないか。政党や候補者の主張も実態とずれていることが多い。情報の解像度が低いまま議論が進み、印象だけで政策が打ち出されれば、将来に禍根を残すおそれがある。ここでは、日本にいる外国人の俯瞰的な全体像を示すとともに、彼／彼女らをめぐる政治家の言葉やネット情報などの「虚実」を整理してみたい。

外国人は増えているのか

外国人はどの程度増えているのか。

まず日本政府観光局（JNTO）によるとインバウンドの観光客は、2024年は過去最高の年間3600万人が訪れた。10年前の2014年は1300万人で、3倍近くになっている。円安で、買い物も宿泊も割安になっていることが追い風になっている。

一方、日本に住む外国人（1年以上住んでいる人）は入管庁の在留外国人統計によると2025年6月末で395万人となり、半年前から18万7000人増え、総人口（1億2334万人・総務省人口推計25年5月現在）の3.2％を占めるまでになった。2010年代前半の増加人数は、毎年数万人程度にとどまっていた。だがコロナ禍前の2014年から2019年にかけての5年間では、毎年平均16万人にまでに拡大。さらにコロナ禍収束以降は毎年30万人を超えるペースで増え、その伸びは加速している。日本に住む外国人が増えているのは、人口減少と高齢化で、日本人の労働力人口が減っているのに伴い、労働力不足を補う形で来日する外国人が増えていることが主な要因だ。

戦後しばらくは、日本に住む外国人は、戦前に植民地にしていた朝鮮半島出身の在日コリアンやその子孫が大半だった。「オールドカマー」と呼ばれる人々だ。1980年代半ばまでは増加ペースはごく緩やかだった。バブル期の1990年代前後を転機に、旧植民地以外の国からの人たちが「ニューカマー」として来日するようになって増加ペースが加速した。

日本に住む外国人は、1990年に初めて100万人を超えた。さらに1995年に日本の生産年齢人口（15〜64歳）がピークを迎え、それ以降は減少に転じると、労働力不足を埋める形で外国人が増え続けた。生産年齢人口は減る一方で、65歳以上の高齢者の割合が増加し、ケアサービスなどへの需要は拡大し続けた。日本社会は長期的、構造的な労働力不足の局面に入ったのだ。

国勢調査によると日本人の生産年齢人口は1995年の8716万人から2020年の7292万人へと減少し、この間1424万人が減った。これに対して在留外国人は、95年の136万人から2020年の288万人に、152万人増加した。外国人が生産年齢人口を補っている構造だが、日本人の減り方が激しいために、外国人の増加で補えているのはごく一部にとどまっていることがみてとれる。いま多くの産業分野で人手が足りていないのはこれらの数字からみても当然と思われる。また、厚生労働省の「外国人雇用状況」統計によると、2008年に48万人だった外国人労働者は2024年に230万人へと、182万人増えている。

在留外国人はどこの国から来たのか？

では在留外国人はどこの国・地域出身の人が多いのだろうか。本パートの在留外国人数は引き続き入管庁の在留外国人統計を原則参照する。

2025年6月末の395万人の内訳をみると、最も多いのが中国で90万人（22.8％）、2位がベトナムで66万人、3位が韓国で40万人などと続く。

中国の在留資格で多いのは、「永住者」（35万人）、「留学」（14万人）、「技術・人文知識・国際業務（いわゆる「技人国ビザ」・11万人）となっている。日本の大学や専門学校に留学した人や、企業でIT技術者や国際業務を担当するホワイトカラーとして働く人が、日本で長く働き生活し、やがて「永住者」となっていることがみてとれる。

ベトナムで多いのは、最大5年間日本で実習することが認められた「技能実習」（19万人）や、人手不足と認められた業種で一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる「特定技能」（14万人）だ。中国と対照的に「永住者」は3万人とまだ少ない。

3位の韓国は朝鮮半島が日本の植民地だった戦前から、日本に住んでいた人やその子孫に許可された「特別永住者」が24万人と約6割を占める。

4位のフィリピンは「永住者」が14万人と約4割を占める。フィリピンから日本へは1980年代後半のバブル期以降、飲食業界で働くために来日した女性が多く、そうした人たちが日本人と結婚するなどして、定着していることがみてとれる。

5位のネパールは、「留学」（10万人）、「家族滞在」（6万人）、「技術・人文知識・国際業務」（4万人）、「その他」（2万人）が多い。カレー料理店の調理人などとして「その他」に含まれる「技能」の在留資格で滞在している人も多いとみられる。

移り変わる移民の出身国

戦後、歴史を通して時代とともに在留外国人の主役は変遷してきた。国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集によると、1980年代半ばまでは在日コリアンの人たちが在留外国人の8割以上を占めてきたが、現在は1割強にまで減少した。代わりに80年代半ばから急増したのが中国やブラジル出身者だ。

かつては日本も、国内だけでは国民を養えない、移民送り出し国だった。明治以降、疲弊した農村部の人々や国内の炭鉱閉山などで働き先を失った人々などを、ブラジルやペルーに移民として送り出してきた。しかし、日本国内が人手不足になった80年代以降に、政府が労働力として着目したのがそうした人々やその子孫だった。1990年に入管難民法を改正して日系ブラジル人、ペルー人向けに「定住者」の在留資格を創設し、2世や3世も含め日本で働くことを合法化した。これにより、在留するブラジル人は2000年代半ばには31万人まで増え、自動車メーカーの下請け工場などで働いていた。だが、08年9月のリーマンショックで、輸出が大幅に減少すると、日本政府は失業した日系ブラジル人とペルー人に「本人30万円、家族は1人20万円」の帰国費用を渡して、多くの人に帰国してもらった。日本の外国人政策が、外国人を雇用の「調整弁」としてしかみていない冷淡なものであることが露呈した出来事だった。ブラジル人は25年6月末時点で21万人だ。

その後は、途上国への技術移転を名目にした「技能実習制度」が幅広く利用されるようになった。これに伴い急増したのがベトナム人だ。2010年には4万人だったが、25年6月末には66万人にまで増え、在留外国人として中国に次ぐ規模となった。一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる「特定技能」をみても25年6月末ではベトナム人が首位だ。

このほか2020年から24年までのおよそ5年間でみると、ネパール、インドネシア、ミャンマーなどからの人々が急増している。中国やベトナムは国内経済の発展による賃金上昇で日本で働くメリットが徐々に薄れつつあるが、発展途上段階にあるネパールなどの人々にとっては国内との賃金格差から日本で働くメリットが大きいのだ。

ポイントは「永住者」の増加

在留資格の内訳をみると、2025年6月末の395万人のうち、最も多いのが「永住者」で93万人。これは10年以上にわたり日本に滞在している人など長期滞在者に許可される在留資格だ。続いて大卒や専門学校卒の人や情報技術など専門知識を持つ人などに許可される「技術・人文知識・国際業務（技人国）」で、45万人。さらに「技能実習」が44万人、「留学」が43万人、一定の技能を持つ「特定技能」が33万人と続く。この次が「技人国」などの在留資格で就労資格がある人や留学生などの配偶者や子に与えられる「家族滞在」の32万人だ。

在留資格は、認められた活動だけが許される就労や留学のための資格と、活動には制限がなく更新にも制限がない「身分又は地位に基づく在留資格」（以下「身分に基づく在留資格」）に大きく2分される。就労や留学のための資格は、認められた仕事から解雇されたり、学校の出席日数が何らかの理由で足りなくなると更新できないこともあるため不安定だ。一方、「身分に基づく在留資格」は働ける職種には制限がなく（ただし、公務員の一部職種は外国人が就職できないことが法律などで定められている）、たとえ一時的に失業しても日本にいられ、比較的安定している。身分に基づく在留資格に該当するのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などだ。

注目したいのは「永住者」の増加ぶりだ。在留外国人統計によると1994年には5万人だったのが、2025年には93万人に達し、実に88万人増、18倍となっている。就労や留学のための在留資格や、日系人のための定住者の資格で来日した人たちが、「10年以上」など定められた基準を満たして、永住者として、日本社会に深く根をおろし、その一員になっていることが分かる。

「移民政策はとらない」はずが…

日本政府は、公式には「移民政策はとらない」（特定技能制度を導入した際の首相・故安倍晋三の言葉）という立場をいまなお取り続けている。2025年9月の自民党総裁選でも、自民党総裁に選ばれた高市早苗を始め、各候補が「移民は受け入れない」と口をそろえた。移民や外国人という言葉にアレルギーのある自民党内の保守的な勢力や、保守的な有権者に配慮してのことだと思われる。

しかし、就労や留学の資格で来日した人たちが「永住者」として定着している実態をみれば、もはや「移民を受け入れるか、受け入れないか」を議論している段階は過ぎていることが分かる。政府の「受け入れない」という建て前をよそに、外国人はすでに社会を支える一員なのだ。

国連の定義では移民とは国境を越えて移り住む人のことであり、中でも1年以上の期間、外国に住む人を「長期移民」としている。この定義によれば、日本の総人口の3.2％を占める在留外国人395万人（2025年6月末）のほぼすべてが「移民」となり、このうちほとんどが「長期移民」ということになる。経済協力開発機構（OECD）によれば、欧州各国の外国人比率はすでに10％を超えているが、日本も実質的な移民社会になっているのだ。

これまで永住者として定住する人は専門技術や知識を持つ比較的高度な労働者だった。しかし、ブルーカラーの分野でも、変化が起きている。従来の技能実習生が最長5年などの期限があったのに対し、在留期限を何回でも更新でき、家族の帯同もできる「特定技能2号」という在留資格が近年新たに設けられた。その対象分野も広がりつつあり、ここでも永住者が拡大する見通しだ。

日本政府が、そうした実態を無視して建て前論を語り、共生政策を怠ってきたこと、そして、共生対策を自治体に丸投げしてきたことが国民の不安につながっている。そのツケは、受け入れた外国籍の人々自身にも回されている。その状況は後で述べることにする。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

