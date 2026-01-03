想像以上に精彩な体験の上位3台

かくして、上位3台による最終選考へ残ったのは、フェラーリ12チリンドリとマクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー、ポルシェ911 GT3 ツーリング。いずれも、精彩な体験は想像を超える。予想通りの展開、といえるかもしれないが。

【画像】運転体験キングは？ スーパーカーにホットハッチ BBDC 2025 10台のノミネート車両 全294枚

オーバーステア傾向のコーナリングが興奮を誘う、911 GT3 ツーリングには始めから称賛が集まった。間違いなく優勝候補といえる。アルトゥーラ・スパイダーは、ロータス・エリーゼの新解釈と表現できるかもしれない。極めて精緻で、冷静沈着だ。



手前からフェラーリ12チリンドリと、マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー、ポルシェ911 GT3 ツーリング

3台のパッケージングを改めて確認すると、エンジンの位置は前方と中央、後方と3様。エンジンも自然吸気のV12に、ツインターボでハイブリッドのV6、自然吸気のフラット6と異なる。電動化技術を載せない点で、12チリンドリと911 GT3は通じる。

ライバルとは別次元の驚異的な俊敏性

12チリンドリは速度域を問わず、メカニズムとの深い一体感を実現している。機械的な感触を伴うパドルを数回弾き、右足を深めれば、高速道路でも極上体験。9500rpmまで回るV12エンジンに、高揚せずにいられない。

公道で、合法的に全力を解き放つことは不可能だろう。MSサーキットの許容力すら超えていた。それでも、自然吸気の830psは魅惑的。アストン マーティン・ヴァンキッシュやランボルギーニ・レヴエルトとは別次元の、驚異的な俊敏性も宿す。



フェラーリ12チリンドリ（英国仕様）

他方、超クイックなステアリングと後輪操舵は、万人受けはしないだろう。「高感度のステアリングは、くしゃみの拍子で車線変更しそうな勢い。その結果、他の反応が若干遅いような感覚を生んでいます」。とジェームス・ディスデイルが分析する。

マット・ソーンダースはうなずいていたが、その操縦性へ夢中になった審査員もいた。「息を呑むほど精緻で敏捷ですね」。と表現するのは、リチャード・レーン。筆者も、あらゆる環境での異次元と呼べる走りへ魅了された。

1度親しくなれば没入感も半端ない

911 GT3 ツーリングの第一印象が、今ひとつだったと振り返るのはソーンダース。他の審査員も、乗り心地の硬さと、駆動系が発する振動へ初めは眉をひそめていた。

992型の911は、勝ち残った3台では最も登場が古い。ドライバーの操作に対し、比較すると寛容さは大きくない。そのかわり、1度親しくなれば没入感も半端ない。ペダルの配置は理想的。 自然吸気エンジンの反応も崇高といえ、充足感は凄まじい。



ポルシェ911 GT3 ツーリング（英国仕様）

「コースを使い切って夢中になれます」。とディスデイルが笑う。簡単ではないが、回転数に合わせたギア選びを習得すれば、他の2台以上にサーキットを掌握できる。

リアエンジンだから、慣れるまではコーナー入口でアンダーステア、出口ではオーバーステアに悩まされるかもしれない。最高水準にある電動パワーステアリングの感触を探れば、扉が開けてくる。より速く、安定して操れるようになる。

3.0L V6ツインターボの刺激は低い？

アルトゥーラ・スパイダーも、他の2台とはまったくタイプが違う。フェラーリのシンフォニーや、ポルシェのテールスライドといった分かりやすい要素とは、あえて距離を置いているように思える。盾型のエンブレムも、装飾に過ぎないと捉えているよう。

複雑なハイブリッド・システムをミドシップするが、それ以外の構成は比較的シンプル。エアサスや後輪操舵はない。ステアリングは油圧アシストで、サスペンションはコイルと可変式ダンパー。リミテッドスリップ・デフを介して、後輪が駆動される。



マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー（英国仕様）

徹底的に、パフォーマンスを追求したパッケージングといえる。3.0L V6ツインターボエンジンもその延長。12チリンドリや911 GT3と並べれば、刺激は低い。しかし・・

この続きはラスト、BBDC 2025（6）にて。