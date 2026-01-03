スタイリッシュなハスラーの４ドアクーペ

2014年に発売された軽クロスオーバーSUVのスズキ「ハスラー」。「ワゴンR」のような軽トールワゴンとSUVを掛け合わせた新しい発想のモデルとして、大ヒットを記録しました。

明確なボンネットを設けた2BOXボディ、立ち気味のA ピラー、悪路走破性の良さを感じさせる高い最低地上高と大径タイヤ、道具感溢れる未塗装樹脂のバンパーやフェンダーなど、SUVらしさをちりばめたディティールやデザインも好調なセールスを後押し。ワゴンRや「スペーシア」に並ぶ、スズキの大黒柱に成長しました。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ハスラー“クーペ”」です！ 画像で見る（30枚）

2020年にはキープコンセプトの2代目が登場。2025年8月には約5600台を販売して、軽乗用車の新車販売台数ランキングで５位をマークするなど、発売後5年を経ても依然として高い人気をキープし続けています。

また、ハスラーの影響力は大きく、ライバルのダイハツも2020年に「タフト」を発売して対応しています。

ところでこのハスラー、初代が発売される前年の2013年に開催された「第43回東京モーターショー」で、市販予定の参考出品車として展示が行われていました。

そしてさらにもう一台、ハスラーの名を名乗ったコンセプトカーが壇上に飾られていたのです。それが「ハスラークーペ」でした。

ノーマルのハスラーの面影を残しつつ、キャビン部分の高さを削って全高を1665mmから1630mmに低減。さらにルーフ後端をゆるやかに下げ、テールゲートも傾けることでスタイリッシュな４ドアクーペ・ルックを獲得。リアドアのノブもピラーに埋め込むヒドゥンタイプを用いて、２ドアクーペにも見えるような演出も行われています。

前後の灯火類やボディ下部のパネル、ホイールなども専用デザインとされており、ノーマルハスラーとの差別化も図られていました。

当時のスズキのプレスリリースによると、ハスラークーペは「軽自動車の新ジャンルに挑戦する、美しいシルエットを持ったクロスオーバークーペ」「ハスラーに、クーペシルエットという更なるバリエーションの幅を拡げるデザイン提案モデル」である、と説明されていました。

なおSUVをクーペ化するという関係性は、2代目BMW「MINI」のクロスオーバーSUV「MINIクロスオーバー（本国名：カントリーマン）」をクーペ化して、2012年にデビューした「MINIペースマン」が思い出されます。

いうなればハスラークーペも、SUVをクーペ化したクロスオーバーモデル。軽自動車ではまったく新しいジャンルだけに、市販化への期待も大いに高まりました。

※ ※ ※

ハスラークーペに似たモデルとして、ホンダの軽トールワゴン、初代「N-BOX」の屋根を思い切って100mmも低くした「N-BOX SLASH（エヌボックス スラッシュ）」が存在しました。

こちらは2014年に市販されたものの、2代目には引き継がれずに消滅しています。実用性がカギのトールワゴンでそれを削ってしまったため、セールスに大きく響いたのは間違いないでしょう。

そうなるとハスラークーペが市販される可能性も低そうです。しかし、常に軽自動車市場で新市場を生み続けてきたスズキだけに、ふたたび何らかのかたちで軽クロスオーバークーペを出してくるかもしれません。