¡Ö¤ó¤¢¤Ã¡ª¸áÇ¯¤Ê¤Î¤Í¤Ã¡ª¡×TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷30¼þÇ¯à¤ß¤É¤ê¤Î¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼áºî¼Ô¤ÎÇ¯²ì¤Ï¤¬¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×
2026Ç¯¡¢¸áÇ¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤«¤é30Ç¯
¡¡Ì¡²è²È¤Î¡Ö¤Ä¤Î´Ý¡×¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÇ¯²ì¤Ï¤¬¤á¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Î´Ý¤Ï¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¶¦¤Ë¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç1994Ç¯¤«¤é4Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¤·¤¿ºîÉÊ¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¡×¤Î¼ç¿Í¸øà¥ß¥É¥ê¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼á¤Î¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÎàÇ¯²ì¤Ï¤¬¤á¥¤¥é¥¹¥È¤òX¤ÇÈäÏª¡£¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤É¤·¤À¤·¥¢¥Ë¥á¤Î30¼þÇ¯¤À¤·¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤Î¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÇ¯¤Îº£Ç¯¤¬96Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î30¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Î¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡Ö¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¤ÂåÅª¤Ë¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡ÖËè½µÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ó¤¢¤Ã¡ª¸áÇ¯¤Ê¤Î¤Í¤Ã¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¤ÎÇ¯¤«¡×¡Ö30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£