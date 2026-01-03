¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒCM¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é20Ç¯¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½Áª¼ê¤È·ëº§¡¢3»ù¤ÎÊì41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÌÚÎ¤ºÚàÃë¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡¢¤É¤¤É¤¤¹¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤é¤ó¤À¾Ð´é¤ÎµÙÆü´¶
¡¡¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾¾ÌÚÎ¤ºÚ(41)¤¬àÃë°û¤ß¥Ó¡¼¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥Ó¡¼¥ë¤È¡¢µÙÆü¤Î¤ªÃë¤Ë°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹¤òÁ°¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿àÃë°û¤ßá»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï2006Ç¯¤«¤é¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£09Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢²£ÉÍF¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2009Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿Ã«¸ýÇîÇ·¤µ¤ó(40)¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾ÌÚ¤Îà¹ë²÷¤Êá¶á±Æ¤Ë¡Ö41ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Û¤í¿ì¤¤Î¤ºÚ¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡¢¤É¤¤É¤¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤È¥±¡¼¥¡¢Ãæ¡¹µï¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë1ÇÕ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£