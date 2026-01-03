¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼CM¤«¤é20Ç¯¡Ä3»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Î¾¾ÌÚÎ¤ºÚ¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¡×CM(YouTube¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×@ZurichJapan¤è¤ê)

¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤é¤ó¤À¾Ð´é¤ÎµÙÆü´¶

¡¡¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾¾ÌÚÎ¤ºÚ(41)¤¬­àÃë°û¤ß¥Ó¡¼¥ë­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥Ó¡¼¥ë¤È¡¢µÙÆü¤Î¤ªÃë¤Ë°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹¤òÁ°¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿­àÃë°û¤ß­á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¾¾ÌÚ¤Ï2006Ç¯¤«¤é¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£09Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢²£ÉÍF¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2009Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿Ã«¸ýÇîÇ·¤µ¤ó(40)¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾ÌÚ¤Î­à¹ë²÷¤Ê­á¶á±Æ¤Ë¡Ö41ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Û¤í¿ì¤¤Î¤ºÚ¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡¢¤É¤­¤É¤­¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤È¥±¡¼¥­¡¢Ãæ¡¹µï¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë1ÇÕ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£