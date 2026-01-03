内戦が続く中東イエメンでは南部の分離独立を目指す勢力が支配地域を拡大させていて、暫定政権を支援するサウジアラビアが空爆を行うなど、緊張が高まっています。

2日に公開されたのは、サウジアラビア軍がイエメンの分離派勢力「南部暫定評議会」の支配地域を空爆したとされる映像です。

イエメンでは暫定政権軍と武装組織フーシ派との間で内戦が続いています。分離派勢力「南部暫定評議会」は、反フーシ派として暫定政権側と協調してきましたが、ロイター通信などによりますと先月には中部の地域を掌握するなど支配地域を拡大させています。

こうした中、暫定政権側は2日、隣国サウジアラビアの支援を受けて「南部暫定評議会」に対し支配地域の奪還作戦を実施すると表明し、サウジ側が拠点に対して空爆を行っているとみられるなど緊張が高まっています。

「南部暫定評議会」をめぐってはUAE＝アラブ首長国連邦が支援しているとされていて、先月30日には「UAEから武器や弾薬が運び込まれている」としてサウジ軍がイエメン南部にある「南部暫定評議会」が支配する港を空爆していました。

「南部暫定評議会」は2日、イエメンからの分離独立を問う住民投票を2年以内に行うとも発表していて、周辺国も巻き込んで情勢がさらに悪化する懸念も出ています。