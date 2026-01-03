「新春賞」（３日、園田）

３番人気のラッキードリームが逃げ切り、２０２４年６月の六甲盃以来となる重賞１３勝目を挙げた。２着は７番人気のナムラタタが最後方から巻き返して続き、３着には４番人気のエイシンレジュームが直線で最内を伸びて入った。

１年半ぶりの重賞制覇でラッキードリームが復活のノロシを上げた。「前走より調子は良かった。内枠だけが心配だった。ゲートの駐立が難しかったが、何とか出てくれて最後までよく辛抱した」と新子雅師。エイシンニシパが保持する兵庫歴代最多重賞勝利数１５まで、あと２勝に迫った。

スタートで昨年の覇者インベルシオンを抑えてハナに立ったのが大きな勝因だ。「無理やりハナを取りに行った。ラッキーに自分のリズムで走らせたかった。賢い馬なので、自分で息を入れて、自分のタイミングでスパートした」と笹田知。後続はラッキードリームのペースにハマり、２着争いは５頭が横一戦で僅差の写真判定だった。

近年は兵庫と南関東への転入を繰り返したが、今後は兵庫でのレースに専念する。「次走は白鷺賞（３月１２日・姫路）を予定。夏の摂津盃も勝って、兵庫の中長距離重賞を完全制覇させたい」と新子雅師。８歳を迎えてもラッキードリームが衰えを見せることはない。