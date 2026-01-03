「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

往路１７位だった帝京大が驚異的な追い上げで、９位で３年連続シード権を獲得した。最終１０区では鎗田大輝（４年）が“アクシデント”を乗り越え激走した。

９区終了時点で１０位まで１３秒差だった１１位の帝京大のアンカー鎗田大輝（４年）が快走。１３・３キロ地点で日大、中央学院大を抜き９位に浮上。日テレの速報サイトでは当初１６・５キロ地点では２校に１６秒差をつけてリードを広げ、１８・１キロ地点ではさらに拡大し、２７秒差に。その後も脚色は衰えてないようにみえたが、２０・１キロ地点、ゴールまで残り２・９キロの馬場先門の通過では急転帝京大が１１位に転落。１０位の中央学院大と２秒差という表示が出た。監督車に乗る中野監督からも鎗田に「２秒負けている！お前にかかっている」とのゲキが飛び、中継解説の渡辺康幸氏も「まだ分からないですよ。２秒ですからね」と緊迫感を伝えていた。

鎗田はたすきを受けた際を「シード権まで１０秒ほどと聞いていたので、やるしかない」とスタート。「４年生とカッコイイ姿を見せたい」と激走した。シード権へ安全圏かと思われたが、突然１１位に“転落”した際を「そこまでは３０秒勝ってるって情報が来てたので、もう大丈夫だろうと思ってたんですけど、急に『２秒負けている』と聞いた。『やばい』と思って、ラストスパートした。結局は４０秒ほど勝っていたので、そこはよく分からなかったです」と語った。

最後のラストスパートを「あの１キロはそうですね…もう死ぬほど、もう人生で一番頑張った一キロだったです」と苦笑いで振り返った。

中野監督は「今まででシード取ることがこんなに疲れるとは。残念な９位だとは思っている。ただ、１７位からのシードは今までたぶんないと思うので、本当にミラクル。よく学生がとってくれた。ほんとすごいね。学生の力ってすごいなとは思ってたんですけど、やってきたことはまちがってないと証明してくれた」と目を細めた。

大会後には日テレの表示について「どこかで１０何秒は抜いたっていうのは情報入ったんですよ。で、２０何秒まで差がついた。なんか日テレが嘘を言ったみたいで『なんか２秒差になったぞとか』って言われた。あれは『日テレの計算違いだ』と言われました。終わったら４０秒も開いていた。ありえないでしょ」と苦笑いで話した。

“劣勢”と思って鎗田に指示を出す際を「混乱するよ。さっき２０何秒空いていてよしっと思って、映像を見たらそんなに動いてないのに『２秒差』って聞いたらね。鎗田は本当にあのプレッシャーの中でよくやったなと思う」と語っていた。

ＳＮＳなどでは「絶対計測ミスだと思う。あり得ないもの」、「馬場先門では２秒差で負け、大手町では１分３６秒差で勝ちってどういうこと？」などと声が上がっていた。大会終了後、番組速報サイトの記録は訂正され、馬場先門の時点で帝京大は９位のままで、１１位の中央学院大には３５秒差をつけていたことが明らかになった。サイトには「※一部データを修正しました」と表示された。