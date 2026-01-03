◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

北海道上富良野町出身で、札幌山の手高から山梨学院大に進学した大杉亮太朗（２年）は７区を走り、１時間４分７秒で区間１３位だった。前回大会では同区で、１時間４分４８秒で１６位。タイムも４１秒短縮する成長を見せた。

チームは総合１７位で、目標とするシード権獲得には届かなかったが、大杉は「（自分自身）昨年よりは強くなった。まわりも成長しているので、まだまだですが」と笑顔で振り返った。

札幌山の手高では３年時に都大路で区間１２位を記録。先輩や指導者たちから「まだまだ伸びるぞ」と勧められて山梨学院大に進学した。１年目はけがが多かったが「２年目になって柔軟に対応できるようになって来ました」と手応えを語った。

箱根駅伝が無事に終わり、４日から飛行機で念願の帰省予定。「北海道に帰ったら楽しみは焼き肉とか、食べ物ですかね」と笑顔だ。これからの題はスタミナの向上。英気を養い、１年後に備えていく。