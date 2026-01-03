◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｆｉｒｓｔ ｄｒｅａｍ ２０２６」（３日、大田区総合体育館）

マリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｆｉｒｓｔ ｄｒｅａｍ ２０２６」を開催した。

ＧＨＣ女子選手権は、マーベラスのエースで王者・彩羽匠が岩谷麻優と５度目の防衛戦を行った。

両者が持てる技のすべてを出し尽くした熱闘は、岩谷が２５分０９秒、ムーンサルトプレス２連発で彩羽を沈め、ＧＨＣ女子ベルトを初奪取した。

岩谷はスターダム時代にＩＷＧＰ女子王者に就いており、史上初めて女子でＩＷＧＰ＆ＧＨＣを制す偉業を達成した。さらにスーパーフライ級王座も保持しており２冠王となった。

試合後、「マユコール」に包まれた岩谷はマイクを持ち「史上初の女子ＩＷＧＰとＧＨＣ取った女！史上最強の史上初の王者だ」と叫んだ。さらに「今年、プロレスラー人生１５周年の岩谷麻優がこれからも女子プロレス引っ張っていきます」と高らかに誓った。

ここで林下詩美がリングインし「そのベルトほしいです」とＧＨＣへ挑戦を要求した。岩谷は「早くない？」と突っ込むと「詩と凄い試合できるの分かっているけど、早くない？」と繰り返し「このベルトは実行委員があるらしいから、このベルトはおいといてぜひやりましょう」と１・２４後楽園での１５周年記念大会でノンタイトルでの一騎打ちを提案した。林下は岩谷とのシングルに「うれしい！」と感激し両者の対決が確実になった。

バックステージで岩谷は女子で史上初のＩＷＧＰ＆ＧＨＣを制した感激に浸り「プロレス続けててよかった。こんな充実感得られる」とほほ笑み「いろんな史上初を狙ってこれからもプロレス界を引っ張っていきたい」と決意した。