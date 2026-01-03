【新華社北京1月3日】世界では最近、多くの国の政府や政府要人が改めて「一つの中国」原則の順守を表明し、「台湾独立」分裂行為と中国への内政干渉に反対し、国の主権と領土の一体性を守る中国政府のあらゆる努力を揺るぎなく支持していく考えを示した。

セルビアのブチッチ大統領は中国企業が建設する「ドナウ回廊」高速道路の建設現場を視察した際、セルビアは「一つの中国」原則を政治面で全面的に支持するとし、台湾が中国の領土の不可分の一部であるというのがわれわれの立場であり、今後もセルビアの政策であり続けると語った。

インドネシアのスギオノ外相は新華社の取材に対し、政府は一貫して「一つの中国」政策を堅持し、中華人民共和国政府が全中国を代表する唯一の合法政府であることを承認していると表明。長年確立されてきた立場は一度も変わっておらず、両国関係の重要な基礎になっていると強調した。

カザフスタンのコシェルバエフ外相は中国の韓春霖（かん・しゅんりん）駐カザフスタン大使との会談で、カザフスタンは「一つの中国」原則を断固支持すると改めて表明し、台湾は中国の領土の不可分の一部、中華人民共和国政府は全中国を代表する唯一の合法政府であり、カザフスタンは国の主権と領土の一体性を守る中国政府の努力を断固支持すると述べた。

タジキスタンのムフリッディン外相は、台湾は中国の領土の不可分の一部だと指摘。タジキスタンは「一つの中国」原則を揺るぎなく堅持し、国の主権と領土の一体性を守り、国家統一を実現する中国政府の一切の努力を断固支持すると改めて表明した。

セネガルのニャン外相は新華社の取材に対し、セネガルは「一つの中国」原則を揺るぎなく堅持するとし、中華人民共和国政府は全中国を代表する唯一の合法政府であり、台湾は中国領土の不可分の一部だと述べた。

新華社の質問に書面で回答を寄せたロシア外務省は、台湾問題に関するロシアの原則的な立場は周知の通りで、一貫しており、最高指導者層も何度も確認しているとし、ロシアは台湾が中国の不可分の一部であることを承認しており、いかなる形の「台湾独立」分裂行為にも反対すると表明した。台湾問題は中国の内政であり、中国は国の主権と領土の一体性を守る正当な権利を有しているとの考えを示し「一部の国は『一つの中国』原則の堅持を表明する一方で、現状維持を主張しているが、それは事実上、中国の国家統一の原則を認めていないことを意味している。現在の台湾問題は事実上、一部の国が中国を封じ込めるための軍事戦略の道具になっている」と強調した。

ラオス外務省は声明で、国連総会第2758号決議を断固支持し、「一つの中国」原則を揺るぎなく堅持し、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを認め、分裂のたくらみと中国の内政に干渉する行為の全てに反対するという台湾問題に対する一貫した立場を改めて表明した。

パキスタン外務省の報道官は定例記者会見で、パキスタンと中国は確固たる友好国、全天候型の戦略的協力パートナーであり、パキスタンは中国の核心的利益に関わる全ての問題で常に中国を断固支持していると表明。パキスタンは一貫して台湾は中国の不可分の一部だと考えており、引き続き「一つの中国」原則を揺るぎなく順守していくと述べた。