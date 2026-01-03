嵐の二宮和也（42）が“家主”を務めるフジテレビ系「二宮ん家」（後4・15）が3日に放送され、携帯の待ち受け画像にすると運気が上昇する“最強開運パワーパーソン”が発表された。

昨年は二宮が、レゲエグループ「湘南乃風」のSHOCK EYEが首に白蛇を巻き付ける写真を待ち受けにしていることを明かし、2024年の調子が良かったことを報告していたが、今年も「2026年、運気が上がる最強待ち受けランキング」というテーマでトークが展開。昨年に続き待ち受けにするべき“最強開運パワーパーソン”ランキングが発表された。

九星気学の琉球風水志・シウマ氏と四柱推命の琉球鑑定士・ミウマ氏の2人によると、2026年の運気上昇キーワードは「復活」「多才」「過去に大きな結果を残した人」であるという。

発表された第3位は、今年「復活」する嵐の松本潤。松本を待ち受けにすることで仕事運がアップすると紹介された。第2位は「多才」な活躍を見せるタレント・みちょぱ。スキルアップしたい人におすすめだとした。

そして第1位は「過去に大きな結果を残した人」である女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん。最強で最高の運気の持ち主で、結婚につながる出会いも期待できるという。待ち受けにすることで良縁に恵まれたい人に効果があるとした。

番組ではNo.1パワースポットと紹介された茨城の大杉神社を、今年のラッキーカラーの紫を身に着けたNo.1パワーパーソンの吉田さんが訪れ、最強開運待ち受け画像を作成。二宮ら出演者は大興奮で“開運画像”を撮影して盛り上がった。