¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤í¡×¤Î¶µ¤¨¤ò¤·¤Î¤Ö¡¡Ä«Çµ»³¡¢ÀèÂå»Õ¾¢¤ÎÊè»²¤ê
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎËëÆâÄ«Çµ»³¤¬3Æü¡¢2023Ç¯11·î¤Ë»àµî¤·¤¿ÀèÂå»Õ¾¢¤Ç¸µÂç´ØÄ«Ä¬¤ÎÄ¹²¬Ëö¹°¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¡£½é¾ì½ê¡Ê11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç9¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËËëÆâÉüµ¢¤¹¤ë31ºÐ¤Î¸µÂç´Ø¤Ï¡ÖÆþÌç¤·¤¿º¢¤«¤é¡ØÁ°¤Ë½Ð¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¶µ¤¨¤ò¾ï¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÂç¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÇ¼¹ü¤µ¤ì¡¢»Õ¾¢¤Î¹âº½¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆÄ«ÀÖÎ¶¡Ë¤äÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤é¤È¤È¤â¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î»û¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¡£3Æü¤ÏÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Î¹âº½Éô²°¤Ç¿·Ç¯ºÇ½é¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢º¸É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤é´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹1Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¡Ö¤±¤¬¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¹ñ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£