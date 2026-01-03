あすは、大陸から高気圧が張り出してくるため、西から冬型が緩みそうです。一方、北日本では冬型が続く予想です。北陸から北日本の日本海側を中心に午後になると、再び雪の範囲が広がるでしょう。西日本や東日本の太平洋側は晴れる所が多くなりそうです。空気が乾燥するので、火の元・火の取り扱いにはお気をつけください。

最低気温は、けさよりやや高い所が多いものの、それでも5℃を下回る所がほとんどでしょう。北海道は各地、氷点下の冷え込みとなりそうで、雪の止んだ所でも雪が残っていたり、解けた雪が再び凍ったりするおそれがあるので、路面の凍結に引き続き注意が必要です。

最高気温は、多くの所できょうと同じか高い予想で、関東から西は10℃以上となる所が多いでしょう。昼間は寒さが和らぎそうです。

＜あす4日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：−1℃ 釧路： 0℃

青森： 2℃ 盛岡： 3℃

仙台： 7℃ 新潟： 6℃

長野： 5℃ 金沢： 9℃

名古屋： 9℃ 東京：11℃

大阪：10℃ 岡山：11℃

広島：11℃ 松江： 9℃

高知：13℃ 福岡：11℃

鹿児島：13℃ 那覇：20℃

週間予報です。仕事始めの5日（月）は、日本海側で再び大雪や猛吹雪となるおそれがあります。西日本の太平洋側も冷たい雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側の晴れる地域も、冬らしい寒さが続く見込みで、その後も日本海側は広く雪の日が続き、強まる日もありそうです。