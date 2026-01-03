Uターンラッシュ始まる
年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが始まりました。
広島に帰省
「すごろくとかしたし、お泊まり楽しかったです」
福岡に帰省
「（帰省は）2年ぶりくらいですね」「父親の肩たたきですね。子どもの頃を思い出しながら」
3日、東京駅では帰省先や行楽地から戻る家族連れなどの姿が多く見られました。
JR各社によりますと、午後4時半の発表で東海道新幹線の上りは指定席がほぼ満席となっているほか、東北、上越、北陸の各新幹線の自由席では乗車率が150％に達する列車もありました。
一方、空の便です。
航空各社によりますと、国内線の上りのピークは3日から4日にかけて、また、国際線の帰国のピークは4日となっています。
羽田空港では、多くの利用客の姿がありました。
北海道に帰省
「雪遊びいっぱいした」
沖縄に帰省
「（帰省は）4か月ぶりですね」「みんな久しぶりに会えてもう1回戻りたくなりました」
また、高速道路上りも各地で渋滞が発生しています。NEXCO東日本などによりますと、午後5時時点、東北道羽生パーキングエリア付近を先頭に16キロ、東名高速・松田バス停付近を先頭に27キロ、関越道・高坂サービスエリア付近を先頭に20キロの渋滞となっています。