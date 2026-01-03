総額300万円分のポイント山分けのビッグチャンス！新感覚の視聴者参加型バラエティが放送

1月4日（日）、相撲の番付システムをクイズバトルに落とし込んだ新感覚の視聴者参加型バラエティ『スマホで参加クイズ！国民番付』が放送される。

番組を見ながら、視聴者自身がスマホでクイズに参加し、その成績によって“番付”がリアルタイムで変動。視聴者は「テレ朝iD」に登録＆ログインし、スマホ（PC・タブレットも可）からクイズに挑戦する。

出題される問題はすべて択一形式で、テレビを見ながら手元のデバイスで解答するだけ。正解すれば“勝ち星”を獲得でき、勝ち星を積み上げることで番付が昇進していく。全員が「序ノ口」からスタートし、最上位・横綱を目指して全国の視聴者と競い合う。

記念すべき第1回のテーマは「アニメ」。昭和・平成・令和、それぞれの時代を代表する国民的名作アニメからクイズを出題し、世代を超えて楽しめる内容となっている。

◆総額300万円分のテレ朝ポイント！

「テレ朝iD」に登録＆ログイン、スマホでクイズに参加するだけで、テレ朝通販ロッピングなどのお買い物で1ポイント＝1円として使えるテレ朝ポイント（期間限定ポイント）をプレゼント。

さらに、出演者1位予想で正解すると100万ポイント山分けや、番付最上位の「横綱」全員で100万ポイント山分けなど、総額300万ポイント山分けのビッグチャンスも。途中参加もOKとなっている。

MCは高橋英樹と高橋真麻が担当。スタジオの出演者と視聴者が一体となり、生放送ならではの臨場感あふれるクイズバトルを展開する。