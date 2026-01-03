山田涼介、知念侑李、髙地優吾が本格パントマイムに挑戦！八乙女光は体当たりの宴会芸を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの山田涼介、知念侑李、八乙女光、SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）らが出演する『スクール革命！』が、1月4日10時より番組史上初となる「お正月スペシャル」を放送する。

■内村光良×書道家・武田双雲が「長すぎる筆書き初め」に挑む

この日の放送では、「子供たちよ！これが日本のお正月だ！スクール革命！お正月スペシャル！」と題して、お正月らしいゲストを迎え、日本のお正月文化にとことん浸る特別企画が目白押しの85分を届ける。

番組の名物アイテム「長すぎペン」が、お正月仕様の「長すぎ筆」にパワーアップ。世界を舞台に活躍する書道家・武田双雲を審査員に迎え、チーム対抗の書き初め対決を行う。さらに、武田双雲とMC・内村光良の同郷コンビによる「チーム熊本」が、番組の悲願である「全国放送」の文字に挑む特別パフォーマンスも実現。一流書道家が「人生最初で最後」と語る、4メートルの超ロング筆を操る苦闘と爆笑の結末は必見だ。

■アイドルが「禁断の領域」へ！本気のかくし芸大会

『スクール革命！』メンバーたちが、多忙な年末の合間を縫ってわずかな練習時間で仕上げた「かくし芸」を披露する。

山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、高地優吾（SixTONES）の3人は、世界的パントマイムアーティスト「が～まるちょば」のHIRO-PON指導のもと、本格パントマイムに挑戦。3人の息の合ったパフォーマンスに注目だ。

そして、八乙女光（Hey! Say! JUMP）は、お笑い芸人・くまだまさしとタッグを組み、アイドル界の禁断領域とも言える、体当たりの宴会芸を披露。『スクール革命！』4姉妹（朝日奈央・高橋ひかる・生見愛瑠・山崎弘也/「高」は、はしごだかが正式表記）は、日本の伝統美「水芸」に挑戦。しっちゃかめっちゃかな練習風景からは想像もつかない、華やかなステージに注目。

■おせち争奪！春日vs最新AI食リポ対決

豪華おせちを懸けた「食リポクイズ」では、オードリー春日の独特な感性と最新AIが激突。また、中継企画「馬に乗ってるお前誰だよクイズ」では、あの有名人に扮したモノマネ芸人が颯爽と駆け抜ける。

日本テレビ系『スクール革命！お正月SP』

01/04（日）10:00～11:25 ※一部地域除く

